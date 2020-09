(VIDEO) Colombia:Baja número de contagios a nivel nacional pero Bogotá marca cifra récord por Covid-19

21.09.20 - Colombia sumó este lunes 5.359 casos nuevos de coronavirus, cifra que elevó el total de casos nacionales a 770.435 de los cuales 103.518 siguen activos, según el Ministerio de Salud.La autoridad sanitaria informó además de 189 fallecimientos que elevaron a 24.397 el total de víctimas mortales por el covid-19 en el país desde marzo pasado cuando comenzó la pandemia.La cifra de contagiados de este lunes es la segunda más baja desde el 7 de septiembre, cuando fueron confirmados 5.327 casos después de varias semanas de pico de la pandemia.La otra vez que la cifra de infectados estuvo por debajo de los 6.000 casos este mes fue el 14 de septiembre cuando fueron confirmados 5.573.Bogotá volvió a tener este 21-S la mayor cantidad de contagios, con 1.955, seguida por el departamento de Antioquia, con 1.293; Santander (421) y Valle del Cauca (239).En el departamento de Cundinamarca fueron registrados 158; en Quindío hubo 113, y en Córdoba 106, mientras que en las demás regiones del país los casos no llegaron al centenar.Bogotá levanta restriccionesSegún el Ministerio de Salud, en el país hay 1.499 focos identificados de la pandemia y la mayor concentración está en Bogotá, con 254.276.Ante la mejora de la situación en las últimas semanas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció hoy el levantamiento de casi todas las medidas de bioseguridad aún vigentes para frenar la velocidad de los contagios por covid-19, aunque no descartó que haya un nuevo pico de la pandemia."Nuestra situación actual en términos del manejo de la pandemia es relativamente favorable. La pandemia sigue siendo un gran desafío, la posibilidad de tener un segundo pico está siempre latente y lo que tenemos que hacer es unir esfuerzos para mitigar su gravedad", dijo López en una rueda de prensa.La alcaldesa destacó que la ciudad tiene un porcentaje bajo (54 %) de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) destinadas a pacientes con covid-19, lo que no significa que el coronavirus sea un asunto del pasado."El covid es presente, sigue estando entre nosotros y tenemos que seguirnos cuidando de él, pero (...) la cima de la meseta por la que pasamos, que fue muy difícil y muy dolorosa, ha quedado contundentemente atrás", manifestó.Después de Bogotá las regiones con más infectados son Antioquia (105.208), Atlántico (66.640), Valle del Cauca (57.483), Cundinamarca (31.042), Bolívar (28.062), Santander (27.884), Córdoba (22.873), Nariño (17.556) y Cesar (17.451).Con información de agencias.