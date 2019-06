¡Horribles e insólitas confesiones de Elliot Abrams ante la cámara de Representantes! Prepárate Venezuela!

Esto va exactamente en la línea de lo ya expresado por el ex presidente Barack Obama quien nos declaró una amenaza inusual a la seguridad de Estados Unidos en 2014. En una entrevista para el portal estadounidense Vox, Barack Obama reconoció que su política exterior tenía una "dosis de realismo", por lo que EE.UU. "en ocasiones tuerce el brazo a los países cuando no hacen lo que queremos… Pienso que si no tuviéramos el punto de vista realista de que hay gente mala alrededor nuestro que está tratando de hacernos daño […] si no tuviéramos esa dosis de realismo no alcanzaríamos nuestros objetivos… Tenemos el Ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares", añadió el presidente.