PCV califica como una "mascarada pseudodemocrática" la elección de los titulares del Poder Ciudadano

01-11-24.-El Diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, expresó su voto en contra en la elección de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, realizada este jueves 31 de octubre en la Asamblea Nacional (AN).



Como una «auténtica mascarada pseudodemocrática» calificó el legislador de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) la designación del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Fiscal General de la República.



«En una misma sesión plenaria se conoció un limitado informe, presentado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano y el listado de 48 postulados denominados elegibles. Sin embargo, además de los nombres de estas personas preseleccionadas, no se conoció su perfil profesional, académico o moral; mucho menos alguna garantía de independencia frente a los partidos políticos, especialmente al partido de gobierno», detalló Figuera.



«El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial para evaluar las 48 postulaciones seleccionadas y presentar una candidatura para cada uno de los cargos a elegir, sin siquiera dar tiempo a las y los diputados para acceder a sus expedientes y poder así formar nuestra propia opinión sobre los postulados», agregó el parlamentario del PCV.



En poco más de una hora, «la denominada comisión especial construyó una propuesta consensuada» entre el bloque parlamentario del gobierno y el de la opositora Alianza Democrática que «fue aprobada por ambas fracciones sin abrir el derecho de palabra y, por tanto, impidiendo la posibilidad del debate parlamentario».



«Los hechos configuran una excelente muestra del ejercicio autocrático, autoritario y antidemocrático, que para nada tiene que ver con el funcionamiento y la razón de ser de un parlamento. Quienes se llenan la boca hablando de fascismo y ultraderecha, utilizan prácticas muy afines a esos sectores», denunció Figuera.



El legislador del PCV dijo que esta designación de los titulares del Poder Ciudadano expresa «una realidad sustantiva: la violación de la Constitución y la restricción del carácter democrático y deliberante de la Asamblea Nacional».



«Por esas razones así como por el desacuerdo con los tres ciudadanos propuestos para ejercer las altas y vitales responsabilidades de Defensor del Pueblo, Dr. Alfredo Ruíz Angulo; Contralor General, Dr. Gustavo Vizcaíno; y Fiscal General, Dr. Tarek William Saab, es que nos abstuvimos de votar a favor de tan desastrosas proposiciones», afirmó Figuera, para luego precisar que «si la Presidencia de la AN hubiese tenido el gesto democrático de preguntar por votos en contra o abstenciones, nuestro voto se expresaría en forma abierta y pública en contra».



Al referirse a los tres designados, el Secretario General del PCV recordó que se tratan de «dirigentes del PSUV, con amplia trayectoria en el ejercicio de responsabilidades de Estado en representación de dicha organización» y que por tanto, «no garantizan una gestión medianamente autónoma, ni independiente de la tutela y subordinación al Poder Ejecutivo».



En el caso del ratificado Defensor del Pueblo, «ha demostrado conductas inoperantes y de omisión» mientras que en lo que respecta al Fiscal General, su actuación «ha sido totalmente genuflexa y subordinada a la política y mandatos del Poder Ejecutivo».



Sobre el nuevo Contralor General, Figuera recordó «su incontrovertible identificación y dependencia del ciudadano presidente de la República».



«Esto sólo garantiza opacidad, complicidad e impunidad frente a los desafueros que se puedan seguir cometiendo contra el erario público y los bienes de propiedad colectiva del pueblo venezolano; tal como ha venido ocurriendo hasta ahora», concluyó.

