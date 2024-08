Partido Comunista Suizo exige respeto al derecho a la protesta y a los derechos democráticos del pueblo venezolano

Credito: Web

23-08-24.-A través de un comunicado, el Partido Comunista Suizo exigió respeto al derecho a la manifestación pacífica y a los derechos democráticos del pueblo venezolano, tras la escalada de represión contra las protestas populares que se han registrado en el país luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.



El PCS rechazó además la injerencia imperialista en los asuntos internos de Venezuela y condenó enérgicamente el uso de sanciones para incidir en el destino del país.



La organización comunista también reiteró «su firme solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, gravemente atacado por el gobierno del PSUV» y denunció «las recientes amenazas en contra de Oscar Figuera, Secretario General del PCV, así como la persecución de dirigentes y militantes comunistas, como Héctor Alejo Rodríguez, Secretario Internacional del PCV».



A continuación, reproducimos integralmente el texto:



Sobre la situación política en Venezuela

Con motivo de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, el Partido Comunista Suizo (PCS) rechaza, como posición de principio, la injerencia imperialista de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos contra la soberanía del país y reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano.



Los problemas políticos, sociales y económicos acaecidos durante el período del gobierno de Maduro, desde hace más de 10 años, son causados en gran medida por el sistema imperialista, en particular por las sanciones, que denunciamos enérgicamente. Sin embargo, es pertinente analizar con lucidez la responsabilidad de la gestión gubernamental de Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante ese mismo período.



En primer lugar, el poder político y los medios de producción siguen perteneciendo a la burguesía en Venezuela, como en los demás países «progresistas» de América Latina. Es cierto que se han tomado medidas contra la pobreza extrema, se han creado servicios sociales y se han nacionalizado empresas. Pero lo fundamental es que no ha habido ningún cambio radical en el carácter capitalista del sistema. La fuerza de trabajo sigue estando al servicio del capital.



Asimismo, el gobierno de Maduro ha aplicado políticas antipopulares a favor de los intereses capitalistas nacionales e internacionales, en connivencia con la patronal venezolana, en materia de salarios, pensiones de jubilación y también privatizaciones. En ese cuadro, hay que igualmente destacar los casos de corrupción, cuyo ejemplo más revelador es el desfalco de 22.000 millones de dólares a la petrolera PDVSA.



En consecuencia, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), sobre la base de la defensa de la independencia del movimiento obrero venezolano y la formación de un bloque popular revolucionario, se ha distanciado del gobierno de Maduro, denunciando sistemáticamente el nuevo pacto entre las élites capitalistas, entre el PSUV y la patronal.



Por su parte, el gobierno de Maduro y el PSUV emprendieron una campaña difamatoria y anticomunista contra el PCV, poniendo en cuestión incluso sus derechos democráticos y los de su secretario general, Oscar Figuera, quien además fue reelegido como diputado nacional en las elecciones legislativas de 2020. Esta situación ha provocado graves irregularidades inconstitucionales, despojando al PCV de sus derechos electorales e impidiéndole presentar un candidato a las elecciones presidenciales de este año.



El Partido Comunista Suizo reafirma su firme solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, gravemente atacado por el gobierno del PSUV. Denunciamos las recientes amenazas en contra de Oscar Figuera, Secretario General del PCV, así como la persecución de dirigentes y militantes comunistas, como Héctor Alejo Rodríguez, Secretario Internacional del PCV.



Por lo tanto, la crisis política provocada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 tiene un claro carácter de clase y hunde sus raíces en la política del gobierno de Maduro a favor de los intereses capitalistas, que se ha traducido en la destrucción del salario de los trabajadores, el encarcelamiento de sindicalistas y los ataques al PCV. Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro ha negociado acuerdos con los Estados Unidos, la patronal y la oposición venezolana en materia económica y también en lo que respecta a la agenda electoral.



Evidentemente, el imperialismo intenta instrumentalizar las manifestaciones de los sectores populares, situación que debe ser contrarrestada con una política de clase independiente que ilumine el camino del socialismo-comunismo, y no criminalizando todas las manifestaciones. Sólo un Partido Comunista como el PCV, con un programa revolucionario y estrechos vínculos con el movimiento obrero popular, puede dirigir con coherencia y eficacia esta lucha antiimperialista.



Ante la actual situación política en Venezuela, el PCS reafirma los siguientes puntos:



Rechazamos, como posición de principio, toda injerencia imperialista de los EE.UU., la UE y la OEA en los asuntos del pueblo venezolano;

Exigimos la restitución de los derechos democráticos del PCV y el cese inmediato de los esquemas de persecución contra el PCV;

Llamamos al respeto del derecho de manifestación y de los derechos democráticos del pueblo venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 684 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2024/08/22/partido-comunista-suizo-exige-respeto-al-derecho-a-la-protesta-y-a-los-derechos-democraticos-del-pueblo-venezolano/)