Exministro Andrés Izarra: "El gobierno de Maduro ya pasó a ser una dictadura"

02-08-24.-Andrés Izarra, exministro de Comunicación e Información de la gestión de Hugo Chávez y exministro de Turismo de Nicolás Maduro, habló este martes en CNN Radio después de las dudas y denuncias de la oposición tras las elecciones: “En Venezuela hay un autogolpe electoral”.Desde Berlín, Alemania, Izarra dijo en La Mañana de CNN que “en Venezuela hay un autogolpe electoral. Se origina de un fraude electoral y se soporta sobre una facción militar y se legitima vía propaganda. La oposición ha hecho público las actas en su poder que se emitieron en la elección y demuestran que el candidato opositor sacó más de 6 millones contra casi 3 de Maduro. Casi triplicó al candidato opositor a Maduro”.“Ni siquiera la página del Consejo Nacional Electoral está activa. No tienen cómo demostrar esto”, agregó en diálogo con Nacho Girón, y resumió: “Lo que estamos viendo es una locura”.Su paso por el gobierno de MaduroEl exministro aclaró que “la gente cree que Maduro es la continuación del proyecto del chavismo y es difícil si no se conoce la perspectiva histórica. El proyecto de Maduro no tiene nada que ver con el de Chávez. El gobierno de Maduro es de ultraderecha y violador de los derechos humanos”.“Estamos lidiando con una clase política criminal”, lanzó.Sobre su alejamiento del gobierno de Maduro, aclaró: “Cuando vi que eso no tenía nada que ver me fui y me aparté. Me persiguen políticamente como conspirador y traidor a la patria. Tienen el poder y la capacidad de levantar ese tipo de expedientes contra las personas que los enfrentan políticamente”.“Ya pasamos a una dictadura después de este autogolpe. No reconoce la voluntad del pueblo”, denunció, y recordó que “todo el país está en la calle”.“Maduro no ganó ni en una sola mesa”, finalizó.