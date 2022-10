(VIDEO) Gustavo Velásquez: "EEUU entendió que para liberar a su gente el canal de negociación no era la mesa sino el gobierno de Maduro"

03-10-22.-Este lunes en Vladimir a la Carta nos acompañó el experto en negociación Gustavo Velásquez ,quien aseguró que “ningún proceso de negociación avanza si no hay el canal correcto para comunicarse. El gobierno de Estados Unidos y Venezuela necesitaban este canal directo para negociar sus asuntos.”“Estados Unidos entendió que para liberar a su gente el canal de negociación no era la mesa sino el gobierno de Nicolás Maduro”, agregó.Asimismo expresó, “pareciera que Biden no está totalmente entregado al gobierno de Maduro, pero entiende que hay factores importantes por negociar y entiende que el conflicto venezolano es interno.”Ante la liberación de siete estadounidenses que estaban presos a cambio de la excarcelación de dos sobrinos de Cilia Flores ,el experto dijo que “entre Venezuela y Estados Unidos no creo que esto sea un simple intercambio de prisioneros.”A su juicio considera que, “la ubicación de una mesa de negociación es importante más no determinante. Más allá de eso veo que falta metodología, aunque se tengan los mejores expertos. El gobierno no está en la necesidad de negociar en el día de hoy.”*Vea la entrevista completa aquí: