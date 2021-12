El PCV no apoyará a ningún candidato de otra tarjeta en Barinas

Leonardo Rodríguez, secretario de organización del Comité Regional del PCV en Barinas Credito: TP

28-12-21.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) no apoyará a ningún candidato en Barinas en las elecciones regionales del 9 de enero. Así lo manifestó Leonardo Rodríguez, Secretario de Organización de la tolda del Gallo Rojo en la entidad llanera durante su intervención en un programa radial por la emisora Hot Radio 100.1 FM.



“Hemos recibido presiones de todo tipo, hubo una alta dirigente del partido de gobierno que nos llamó casi en tono de chantaje para que apoyáramos su candidato, y le dijimos que no. Las candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y todo el abanico de opciones que participan en esta campaña no representan los intereses de la clase trabajadora ni de los sectores populares”, aseveró el integrante del Comité Central del PCV.



“Allí solo están compitiendo socialdemócratas y la derecha, ambo saliados de la burguesía y de intereses pro-imperialistas, la única opción de izquierda que alza la bandera por los derechos del pueblo trabajador y campesino es el PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y se nos está impidiendo ejercer nuestro derecho a votar y a expresarnos en democracia, por eso reiteramos que estas elecciones en Barinas son una estafa política”, enfatizó.



“Nosotros seguiremos actuando contra las maniobras del gobierno, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General de la República (CGR) para impedir la participación de nuestro candidato Aldemaro Sanoja y de nuestra tarjeta en estos comicios regionales”, indicó Rodríguez.



“No han respondido la causa del rechazo arbitrario a la postulación de Aldemaro Sanoja, quien ya fue nuestro candidato el 21N, y no han permitido que sustituyamos su nombre en lo que claramente es un juego de poderes para la inhabilitación política del Partido Comunista de Venezuela y así lo denunciamos nacional e internacionalmente”, prosiguió el dirigente comunista.



“Justo en el día de hoy, integrantes del Buró Político introdujeron un Recurso Jerárquico ante el CNE contra la ilegal inhabilitación de Sanoja, después que esta instancia se negara a recibir el documento la semana pasada alegando vacaciones navideñas y la Contraloría en Barinas no recibiera nuestra solicitud exigiendo las causas de esta medida. Allí se nota claramente que es una componenda contra nuestro partido y nuestros electores”, aseguró Rodríguez.



“Nosotros estamos en campaña y seguiremos en campaña, no para el 9 de enero, donde hasta los momentos estamos inhabilitados para ejercer nuestro derecho al sufragio, sino por la recolección de firmas para llevar a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes elaborados por la diputación de la dignidad PCV-APR, cuyo objetivo es la indexación del salario a la canasta básica y la recuperación de las prestaciones sociales”, informó.



“En los próximos días retomaremos las jornadas de recolección de firmas en Barinas y en todo el país”, concluyó el portavoz regional del PCV.

TP