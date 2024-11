PDVSA: estratégico complejo gasífero en Monagas está "totalmente recuperado" tras "sabotaje"

Credito: ByN

26-11-24.-El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, anunció que el Complejo Industrial Muscar, en el estado Monagas, «se encuentra totalmente recuperado», luego de haber sido objeto de un «sabotaje» de «grupos extremistas de derecha».



Este complejo es una instalación estratégica para la distribución de gas en el país, por lo que su paralización afectó la oferta del combustible para la generación eléctrica, la producción industrial y el uso doméstico.



El titular de PDVSA indicó que desde que ocurrió el «ataque terrorista», los trabajadores no cesaron en su lucha por restablecer el servicio de gas a la población venezolana, por lo que hoy se encuentra totalmente recuperado, luego de la barbarie por grupos extremistas de derecha, informó VTV.



En ese sentido, Obregón indicó que fueron 15 días de trabajo arduo para adecuar este complejo. «Para lograr restablecer la electricidad, para garantizar el gas necesario de las termoeléctricas, así como para otros usos industriales. Nuestros trabajadores se han esforzado para retomar las condiciones adecuadas».



Por su parte, el supervisor mayor de segregación de gas del complejo, Kabir Serrano, señaló que fueron entre 14 y 15 días de trabajo incansable de la clase obrera para poder completar estas labores y restablecer el servicio, luego del ataque criminal que sufrió.



Vale recordar que el ataque se originó en una unidad de producción de diésel y provocó una explosión de gran magnitud, con daños directos para la industria petroquímica, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y PDVSA, además de cinco heridos y el corte del suministro de gas para las poblaciones aledañas.



Una nota de Bloomberg, indicó que la producción de gas propano cayó en 97% como resultado de la explosión que se produjo en la planta el pasado 11 de noviembre.



«La explosión quemó un colector clave y el calor causó daños secundarios a los tanques de productos químicos, controladores y otros sistemas, según señalaron las fuentes que pidieron no ser identificadas por tratarse de información que no es pública», indica el medio estadounidense.



La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, atribuyó el hecho a extremistas que tenían como objetivo “el corazón del sistema de gas natural del país”. Al menos 11 personas han sido detenidas como parte de lo que calificó de complot para socavar la economía venezolana.



El complejo Muscar separa el propano y otros derivados del gas del petróleo, y envía esos combustibles a otros centros que alimentan a industrias de todo el país.

