(VIDEO) Vicepresidenta Delsy Rodríguez denunció que 91 % de las sanciones de EEUU son aplicadas a países productores de energía

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció este martes que Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 30 países que son los mayores productores de energía del mundo.



Durante el Foro Mundial Parlamentario Antifascista, Rodríguez aseguró que las 37 mil 433 medidas afectan a "poblaciones enteras, violando masivamente los derechos humanos".



“Detrás de esto hay política muy clara de apoderarse de los recursos energéticos de los productores de energía del planeta para la guerra”, recalcó la vicepresidenta.



“Es una política de hegemonismo del norte global contra el sur global. Este proyecto global como el sionismo debe ser detenido. Debemos convertirnos en una poderosa fuerza contra estas expresiones. En Venezuela libramos una batalla contra el fascismo”, aseveró.



En su intervención, la vicepresidenta subrayó que en la resistencia palestina “hay un mensaje que los pueblos del mundo no se deben rendir. No se rindan porque hay una esperanza, este es el mensaje que nos ha llegado al pueblo venezolano”.



Finalmente, Rodríguez envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Valencia, en España, por las horas de angustia, dolor y sufrimiento que hoy viven.



Venezuela "un objetivo geoestratégico" del Pentágono



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este martes que su país es "un objetivo geoestratégico" del Pentágono de EE.UU. debido a su basta cantidad de reservas energéticas.



"Venezuela ha sido definida por el Pentágono estadounidense como un objetivo geoestratégico a controlar y tomar por sus reservas energéticas", expresó Rodríguez durante una intervención en el Foro Mundial Parlamentario Antifascista que se realiza esta semana en Caracas.



La también ministra de Petróleo agregó que para intentar apoderarse de las riquezas energéticas de Venezuela, Washington asedia al país suramericano a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales o "sanciones", con el propósito de "asfixiar la economía".



"Venezuela cuenta con 947 sanciones ilícitas, todas dirigidas a asfixiar la economía. En apenas cinco años Venezuela perdió 642.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto (PIB) y 232.000 millones de dólares de su producción petrolera", detalló la alta funcionaria.



Resistencia



Sin embargo, Rodríguez destacó que el país ha sabido enfrentar estos ataques continuados contra la economía y la estabilidad del país, a través de una "resistencia heroica" que hay que reconocer y divulgar. "Bravo pueblo de Venezuela que no te has arrodillado y que sigues de pie dando lecciones históricas al mundo también, enviando un mensaje de esperanza", dijo.



La vicepresidenta manifestó, citada por VTV, que no sólo es Venezuela la que enfrenta esta batalla sino también la gran mayoría de países productores de energía que son independientes y soberanos como Rusia, Irán, Siria, entre otros, que juntos acumulan 37.433 medidas coercitivas unilaterales impuestas por el poder hegemónico del Norte Global.



"Detrás de esto hay política muy clara de apoderarse de los recursos energéticos de los productores de energía del planeta para la guerra", señaló Rodríguez.

Con información de ActualidadRT / Globovisión / El 19 de Abril.