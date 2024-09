EEUU no prevé imponer sanciones más duras al petróleo de Venezuela, según Argus

Joe Biden, presidente de EEUU Credito: Web

24-09-24.-La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene previsto imponer sanciones más duras al petróleo de Venezuela, con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, reseñó Argus.



La decisión ayuda a prevenir una repentina crisis económica en Venezuela que resultaría en un aumento de la inmigración, dijo hoy el miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro (D-Texas).



La presidenta del panel del Comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, María Salazar (R-Florida), acusó hoy a Chevron y a otras compañías petroleras extranjeras que operan en Venezuela de financiar la campaña de represión del gobierno de Maduro.



“Las compañías petroleras estadounidenses y europeas lideradas por Chevron, Repsol, Eni y Maurel & Prom han aumentado su bombeo de petróleo, y sus ganancias están alimentando directamente la maquinaria tiránica de la opresión”, dijo Salazar. “Estoy muy a favor del sector energético, gano mucho dinero, pero hay líneas que no se cruzan cuando se beneficia de las miserias de otras personas”.



Salazar mostró gráficos que supuestamente muestran que Chevron ha obtenido USD 5.000 millones en ingresos desde que la administración Biden le permitió reanudar las operaciones en Venezuela en diciembre de 2022.



“Me gustaría usar sus gráficos de Chevron en mi Comité de Recursos Naturales, lo estoy dejando constancia”, le dijo a Salazar la representante Sydney Kamlager-Dove (D-California). A principios de esta semana, los demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sostuvieron una discusión sobre “Responsabilizar a las grandes petroleras por la extorsión, la colusión y la contaminación”.



Salazar sostuvo que la administración Biden tenía una razón política para proteger el sector petrolero de Venezuela. “Sabemos muy bien que estamos en un ciclo electoral y que la Casa Blanca necesita gasolina barata en el surtidor”.



Las importaciones de crudo estadounidense desde Venezuela promediaron 190.000 b/d en enero-junio, menos del 3% de las importaciones totales, según datos de la Administración de Información de Energía.



Chevron no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Chevron, Repsol y Eni tienen exenciones de las sanciones de Estados Unidos que les permiten cargar crudo venezolano, pero esas exportaciones generalmente se realizan bajo acuerdos de crudo por deuda, en lugar de efectivo. Gran parte del sector petrolero venezolano ya está sujeto a sanciones de Estados Unidos, lo que obliga a PdV a depender de petroleros de flotas en la sombra e intermediarios para canalizar las exportaciones a los compradores en la región china de Shandong.

