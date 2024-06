Sindicalista dice que el nuevo sistema de suministro de combustible es un control de movilización

Iván Freites Credito: Web

27-06-24.-Según la opinión de Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV), el nuevo sistema de citas para surtir combustible a través de una aplicación móvil tiene un trasfondo: controlar la movilización de las personas durante la elección presidencial del 28 de julio de 2024.



En una reciente entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias en el programa El Ñénguere, Freites expresó sus preocupaciones sobre el nuevo mecanismo. Según su perspectiva, la medida no solo restringe la libertad de movimiento de los ciudadanos, sino que también facilita al Gobierno un mayor control sobre la población.



“Lo que quieren hacer con esto es condicionar la movilidad de las personas. Si a la persona se le presenta una emergencia, no va a poder viajar porque tiene límites para surtir gasolina”, manifestó.



Freites destacó que la implementación de este sistema obligará a los ciudadanos a registrarse en la aplicación y a programar sus citas para surtir combustible, lo que considera una violación a la libre movilidad establecida en la Constitución nacional.



Además, denunció que esta medida es una forma de someter al ciudadano usando un sistema similar al de China con el propósito de influir en el proceso de las elecciones presidenciales.



“El objetivo primordial de este sistema son las elecciones del 28 de julio, que los sectores antagónicos al Gobierno no tengan movilización alguna en todos los estados”, especuló.



El nuevo sistema de surtido de combustible

El gobierno de Nicolás Maduro anunció recientemente este sistema para “reducir las largas colas en las estaciones de servicio”.



Según el ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, la medida está destinada a las personas que reciben gasolina a precios subsidiados.



“Para la persona que tiene el subsidio, cuyo censo ya nosotros lo tenemos canalizado y estudiado, en los próximos días vamos a crear una aplicación digital”, informó Tellechea días atrás, explicando que el sistema permitirá a los venezolanos concertar una fecha para equipar sus vehículos.



Por ahora, este nuevo sistema no ha llegado a implementarse en todo el país, pero se espera que llegue pronto.

