Según Reuters: Chevron espera cargamentos de petróleo venezolano, pero Pdvsa quiere los pagos respectivos

Chevron pretende comenzar a recibir cargamentos de petróleo venezolano a partir de diciembre, después de que la compañía petrolera recibiera la semana pasada una licencia de Estados Unidos para hacerlo, pero es posible que Caracas no esté tan ansiosa porque las sanciones norteamericanas restringen los pagos, reportó Reuters citando fuentes cercanas al asunto.



Estados Unidos otorgó el sábado a Chevron una licencia de seis meses para operar en Venezuela, restableciendo los privilegios comerciales de petróleo que tenía, al tiempo que impidió los intercambios de efectivo y exigió que los cargamentos de crudo fueran a las refinerías estadounidenses.



Los ejecutivos de la firma estatal venezolana Pdvsa dieron la bienvenida inicialmente a la autorización para un regreso parcial del crudo nacional a Estados Unidos, que alguna vez fue el mercado más importante del país. Están menos entusiasmados después de enterarse de los términos de la licencia que no permitirán que Chevron reembolse los costos operativos o pague impuestos y regalías en Venezuela, según las fuentes.



Al 23 de noviembre, la empresa petrolera conjunta más grande de Chevron en Venezuela tenía 1,79 millones de barriles de crudo exportable en existencia, según mostró un documento visto por Reuters. Otro proyecto de procesamiento de petróleo del que es socio minoritario detuvo sus operaciones a principios de este año debido a los inventarios acumulados que no podían exportarse.



El economista Francisco Rodríguez explicó que "es incorrecto" decir que los recursos generados por ventas de Chevron no irán a parar a manos del gobierno de Nicolás Maduro.



"Cualquier exportación genera ingresos fiscales que son pagados al gobierno (…) Si bien la licencia 41 prohíbe a Chevron pagar regalías e impuestos directamente a Venezuela, esta restricción es puramente simbólica, Quien paga la contribución fiscal a Venezuela no es Chevron, sino las empresas mixtas venezolanas en las cuales Chevron es accionista minoritario", detalló.



Agregó además, que Chevron nunca ha pagado ni pagará regalías o impuestos directamente a PDVSA.



"Estos impuestos los paga Petropiar o Petroboscán, empresas venezolanas en las que Chevron tiene participación minoritaria y cuyos pagos no están restringidos por la Licencia 41 por no ser empresas de Estados Unidos", añadió.



La licencia excluye el pago de impuestos, dividendos y regalías a PDVSA por parte de Chevron, así como mantiene la prohibición de realizar operaciones con el gobierno o empresas relacionadas con Irán.



De manera que se mantiene la penalización sobre cualquier operación o transacción realizada por PDVSA con empresas de origen iraní en cualquier territorio internacional.



La licencia tiene una vigencia de seis meses a partir de este 26 de noviembre hasta el 26 de mayo del próximo año.



Chevron mantiene cuatro empresas petroleras mixtas en Venezuela: Petroboscán y Petroindependiente en la cuenca del Lago de Maracaibo, e igualmente Petropiar y Petroindependencia en la Faja Petrolera del Orinoco, los cuales debían producir y procesar crudo extrapesado, pero el primero de estos proyectos se encuentra completamente inoperativo, según indica la petrolera estadounidense.



Con información de Reuters / Sumaríum / Qupasa.com.ve

