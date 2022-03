Congreso de EEUU estudia excluir a Rusia de la OMC y prohibir la importación de petróleo y gas

El Congreso estadounidense está estudiando excluir a Rusia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como prohibir la importación a EE.UU. de petróleo y productos energéticos rusos.



En una carta a los demócratas publicada este domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que la legislación que se está estudiando también revocaría las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia y comenzaría el proceso de negar a Rusia el acceso a la OMC. Asimismo, Pelosi señaló que la Cámara también facultaría a EE.UU. para aumentar los aranceles sobre las importaciones rusas.



Por otra parte, el Congreso estadounidense también tiene la intención de aprobar la solicitud de la Administración del presidente Joe Biden de otorgar 10.000 millones de dólares en apoyo humanitario, militar y económico para Ucrania, como parte de la legislación general de financiación del Gobierno esta semana.



Mientras países como EE.UU., Canadá y el Reino Unido instan a endurecer las sanciones contra Moscú, ampliándolas también al sector energético y, en particular, al petróleo y al gas rusos, expertos advierten que una medida como esa traería consigo, casi con total seguridad, consecuencias devastadoras no solo para Rusia o Europa, sino también para la economía mundial.



Expertos recuerdan que los países que instan a Europa a renunciar las materias primas rusas casi no dependen de sus suministros, a diferencia de la Unión Europea.



Dentro de Rusia, las posibles sanciones afectarían no solamente a la exportación del gas y el petróleo rusos, sino también su producción, señala a Vzgliad Stanislav Mitrajóvich, experto jefe del Fondo Nacional de la Seguridad Energética.



Efecto dominó



La falta de gas y de petróleo provocaría un colapso del mercado internacional de las materias primas, que ya se muestra turbulento en los últimos días batiendo récords casi a diario. “La escalada del conflicto militar pondría en riesgo la recuperación económica de Europa”, afirmó Kelvin Dalrymple, asesor de crédito jefe de la agencia de calificación Moody’s. “El aumento de los precios de productos básicos de la región, como petróleo, cereales o metales incrementan las presiones de la inflación“, subrayó.



Según Moody’s, la falta de suministros de productos básicos derivaría en la inflación de los precios de los alimentos que, a su vez, aumentaría las tensiones sociales en algunos países. “La incertidumbre geopolítica, los precios de productos básicos más altos, las sanciones cada vez mayores y las disrupciones regionales de negocios serán una carga para la confianza del mercado“, advirtió Dalrymple.



Con información de ActualidadRT / Agencias.