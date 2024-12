Denuncian que más de 3.500 empleados pertenecientes a la nómina de educación no cobran desde octubre

Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores del estado Guárico Credito: RFA

17-12-24.-Más de 3.500 empleados docentes, administrativos y obreros, pertenecientes a la nómina de educación en el estado Guárico, no cobran desde el mes de octubre sus quincenas y sus bonos.



Eleuterio De La Rosa, presidente del Colegio de Profesores del estado Guárico, catalogó de “atropello” a esta situación que viene afectando al personal de educación en la entidad, sin que hasta la fecha se les dé una solución.



“Fueron suspendidos a partir del 25 de octubre, lo que hace nuevamente una afrenta al magisterio guariqueño con más de 3.500 casos, ya que ninguno de esos casos se justifica porque impiden que estas personas puedan pasar un diciembre como debe ser”, comentó De La Rosa.



Manifestó que la suspensión del pago, viene acompañado de la suspensión del beneficio del bono de guerra económica. “Hasta el momento no se ha visto ningún tipo de solución por parte de las autoridades de la Zona Educativa”, señaló.



De La Rosa realizó un llamado de atención al Defensor del Pueblo y al fiscal 19 que tiene inherencia en el derecho al trabajo, sobre este tema.



Aseveró que esperan pronta solución a este conflicto. “Así como tuvieron habilidad suficiente para resolver el caso de los Avec y Apep (…) así queremos que lo hagan con los sobrevivientes, con los pensionados y jubilados y con aquellas personas con más de 20 años de servicios que están en calidad de incapacitados”.



Además, resaltó que no descarta que esta situación que se viene presentado con la nómina educativa en la entidad se deba a los nuevos ingresos que entraron a través de la aplicación VenApp.



“No queremos especular en relación a esta medida, pero sí sospechamos que puede haber sido producto de la gran cantidad de personas que ingresaron al sector educativo y que, para cubrir esta falta, fueron ingresados por la VenApp sin ningún tipo de control financiero sobre la ejecución de estos pagos (…) Si estos pagos existían o no existían”, concluyó.

