(VIDEO) Se realizó asamblea universitaria en la UCV contra el cobro de aranceles y el curso privatizador

21-06-24.-A media mañana, en la parte conocida como El Charco, a las afueras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, estudiantes de diversas escuelas se empezaron a concentrar y se fueron sumando trabajadores como también egresados de la UCV, para dar inicio a la asamblea que partía de la pregunta motora, "¿Qué pasa con los aranceles?".

Si bien en la UCV ciertos cobros se venían realizando, lo que ha hecho explotar el descontento estudiantil ha sido la decisión de los decanos, aglutinados en el autodenominado "Núcleo de Decanos", de un vertiginoso cobro de aranceles en dólares por procesos administrativos indispensables para la prosecución académica. Una situación que violenta totalmente el carácter público y gratuito de la UCV.

Las primeras protestas tuvieron origen en la Facultad de Agronomía en el núcleo Maracay, frente a la repentina situación de que, de ahora en más, debían pagar altos pagos aranceles; y se han ido generando asambleas en Sociología, Antropología, Derecho. Esto motorizó la convocatoria a la asamblea universitaria de este miércoles, a partir de la iniciativa de estudiantes y algunos egresados, profesores y trabajadores como los del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV).

Una vez iniciada la asamblea, Eduardo Sánchez, en nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (SinatraUCV), tomó la palabra para solidarizarse con los estudiantes y plantear que cuenten con el apoyo de los trabajadores. "A través del discurso de la necesidad se pretende abrir las puertas a la privatización. Y la privatización no es buena", enfatizó. Al mismo tiempo informó que "esta universidad inscribió en este semestre apenas un poco más del 50 % de su capacidad, 26 mil estudiantes de una capacidad de 45 mil, lo cual implica que un alto porcentaje de alumnos no ingresaron a esta universidad por diversas razones, unos porque están fuera del país, otros porque están dedicados al trabajo, y otros, porque sencillamente no podían pagar; y que si se le incrementan los aranceles, le están diciendo váyase de la universidad, porque no puedes pagar."

Luego se abrió el derecho de palabra para que los estudiantes se fueran expresando. Suhey Ochoa, de la agrupación juvenil Barricada, inició su intervención planteando tajantemente que hay que rechazar la aplicación de los aranceles, puesto que se traduce en la privatización de la educación pública. "Hay un aumento de los aranceles que rondan por el orden de los 5, 10 y 20 dólares según el trámite a realizar, lo cual implicaría que un estudiante estaría pagando en promedio entre 60 y 100 dólares dependiendo de su carrera. Entonces ¿qué va a ocurrir? Que las clases trabajadoras, los sectores más pobres, no podamos seguir estudiando en la UCV porque no vamos a poder cubrir esos montos. O sea, ¿se trata de una privatización de la universidad?", enfatizó.

En la protesta de hoy #19Jun en la #UCV contra los aranceles y el avance privatizador, toma la palabra Suhey Ochoa (@SuheyLts), de Estudios Políticos, planteando la defensa de la universidad pública y gratuita, y la lucha por el presupuesto público para las universidades. pic.twitter.com/fB335tXoTC — La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) June 19, 2024

Como Carlos Toro, de la Escuela de Antropología, quien también enfatizó que con el plan de arancelamiento de la UCV se está expulsando a los estudiantes de bajos recursos, a muchos estudiantes que no pueden pagar se les está negando el acceso a la Universidad. Remarcando que con este plan se busca privatizar la universidad.

Y así fueron tomando la palabra otros estudiantes. Luego de finalizada la asamblea, donde la mayoría rechazó los aranceles, se realizó una caminata hasta el Rectorado, donde se ubica la sala de sesiones del Consejo Universitario, para solicitar un derecho de palabra para exigir el cese de los aranceles.