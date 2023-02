Experta considera que Covid-19 provocó crisis educativa mundial

La pandemia de Covid-19 provocó una de las mayores crisis educativas de la historia, aseguró Claudia Uribe, funcionaria de la Unesco, quien asiste al Congreso Pedagogía 2023, el cual concluye hoy en esta capital.



Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señaló a Prensa Latina que la pandemia no afectó a todos por igual porque hubo una población que tuvo acceso a la conectividad, mientras otra gran porción recibió un gran impacto.



Esa desigualdad ya existía, pero el desafío creció con la crisis sanitaria razón por la cual hay que tener políticas que focalicen y trabajen a fondo con las poblaciones más afectadas mediante programas que ayuden a recuperar y nivelar aprendizajes, explicó.



En esa etapa, no obstante, se aceleraron procesos educativos que no se veían dado o venían en ritmo lento y se estimularon las acciones para transformar la educación, lo que continuó en la etapa de recuperación, valoró Uribe.



Añadió que muchos países han avanzado en este camino durante la etapa pos pandemia y desde la Unesco hacemos un llamado para que ese proceso continúe y se profundice a partir de consultas nacionales y compromisos por el sentimiento de urgencia y necesidad que existe.



Uribe consideró que la celebración en La Habana de la reunión de ministros de Educación del Grupo de los 77 más China, como parte del Congreso Internacional Pedagogía 2023 llena de optimismo.



La directora destacó la prioridad que le confirieron a la inversión de educación para la sociedad con políticas y financiamientos para que se pueda avanzar en responder a los dilemas, transformaciones y tendencias que está viviendo el mundo.



Dijo que muchas de las posiciones defendidas por los asistentes se relacionan con la Cumbre por la Transformación Educativa que se desarrolló en Naciones Unidas el año pasado y ratificó el compromiso de la Unesco para apoyar las iniciativas nacionales y monitorear los procesos.



Pedagogía 2023 concluye hoy aquí con una conferencia especial de la subdirectora general de educación de la Unesco, Stefania Gianni.



Desde el pasado lunes delegados de una veintena de naciones presentan sus experiencias de transformación educativa a partir de la recuperación de los procesos educativos en la etapa de pos pandemia.