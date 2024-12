(VIDEO) El comercio electrónico crece y lidera el crecimiento en Venezuela

Para 2024 el comercio electrónico en Venezuela proyecta un crecimiento de 80 %, impulsado por la compra de productos del hogar y consumo masivo. Aunque hay muchas mejorías a realizar en los sistemas de pago, el sector muestra un crecimiento sostenido.

Comprar por internet es cada día más común en Venezuela, a pesar del retroceso que provocó en el sector y en toda la economía, la aplicación de las sanciones contra el país. Actualmente uno de cada cinco venezolanos prefiere comprar en línea y el 40 % de los comercios ofrecen esta modalidad.

"Espectacular, está muy bueno porque facilita también cuando son emergencias que no puedes movilizarte o por ejemplo, yo que tengo niños pequeños no me puedo movilizar y a mí me sirve mucho, facilita mucho todo", dijo Brenda Milano, ciudadana venezolana.

"No tenemos que ir a una tienda. Es un poquito complicado ya que a veces, como no lo podemos ver, pero hay personas del otro lado que nos venden y nos dan la seguridad de que el producto es bueno, original", dijo Leidi González, ciudadana venezolana.

El sector viene creciendo desde la época de la pandemia: 1200 % en 2020, 2000 % en 2021, 500 % en 2022, 150 % en 2023 y la proyección para el cierre de 2024 es cercana al 85 %. Ese auge lo está aprovechando la empresa Sellibrí, que desarrolla plataformas de comercio electrónico y tienda online, especialmente adecuadas al mercado venezolano.

"El comercio electrónico creo que es la oportunidad más grande que se tiene hoy en día para el comercio, no solamente para las grandes empresas sino también para los emprendedores. Primero porque permite disminuir los costos operativos de forma significativa, además brinda un espacio de muchas facilidades para manejar toda la logística", afirmó Jesús Itriago, director general de Sellibrí, plataforma de comercio electrónico.

Según cifras del sector, Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región. Si bien es un desafío llevarlo a la formalidad, esto ha permitido mantener la movilidad del comercio frente al bloqueo económico contra el país.

"Pero Ha sido un impulsor, ha sido un motor, ha sido algo importante donde el venezolano palió la crisis de sueldos muy bajos debido a toda la crisis política, la crisis económica y surfió pues toda esa ola, y ha servido como un dinamizador de la economía base", dijo Richard Ugueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico.

Todo el ecosistema está creciendo: empresas de entrega a domicilio, almacenamiento, sistemas de pago, desarrollo de web y marketing también van al alza.

Se espera que las cifras de crecimiento económico y de estabilidad que viene presentando la economía venezolana, incidan en la consolidación del comercio electrónico en los años venideros.