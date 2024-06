EEUU: Servicio de Impuestos Internos está tomando médidas enérgicas contra evasiones fiscales para los ricos

El esfuerzo podría recaudar 50 mil millones de dólares.



17 de junio de 2024.-El IRS (Servicio de Impuestos Internos) podría recaudar más de 50 mil millones de dólares en ingresos durante la próxima década al poner fin a una importante laguna fiscal para los contribuyentes ricos, dijo el lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó Notcias de CBS.



La guía y el fallo que se anunciaron el lunes incluyen planes para esencialmente detener el "cambio de base de asociación", un proceso mediante el cual una empresa o persona puede mover activos entre una serie de partes relacionadas para evitar pagar impuestos. El Departamento del Tesoro describió la técnica como "abusiva", sin otro beneficio económico que el de evitar impuestos.



La presión para eliminar el vacío legal se produce en medio de una presión del IRS para aumentar sus auditorías de los ricos que evaden impuestos en un esfuerzo por aumentar los ingresos. Alrededor de $80 mil millones en nuevos fondos fueron dirigidos a la agencia tributaria mediante la Ley de Reducción de la Inflación, que fue promulgada en 2022 por el presidente Joe Biden, y los funcionarios dijeron el lunes que el dinero adicional ha permitido una mayor supervisión y una mayor conciencia de la práctica de cambio de base.



Los funcionarios de la administración Biden dijeron, después de evaluar la práctica, que no hay fundamentos económicos para estas transacciones, y el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, lo calificó como "realmente sólo un juego de manos".



"Estos refugios fiscales permiten a los contribuyentes ricos evitar pagar lo que deben", dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel.



Impulso a las auditorías del IRS



Debido a años anteriores de falta de financiación, el IRS había recortado las auditorías de las personas ricas y el traspaso de activos entre sociedades y empresas se volvió común.



El IRS dice que las presentaciones de grandes empresas de transferencia utilizadas para el tipo de evasión fiscal en la guía aumentaron un 70% de 174.100 en 2010 a 297.400 en 2019. Sin embargo, las tasas de auditoría para estas empresas cayeron del 3,8% al 0,1% en el mismo tiempo. marco.



El Tesoro dijo en un comunicado en el que anunciaba la nueva orientación que existe una brecha estimada de 160.000 millones de dólares entre lo que el 1% de los que más ganan probablemente debe en impuestos y lo que paga.



El anuncio del lunes es parte del esfuerzo continuo del IRS para concentrarse en los evasores fiscales de grandes riquezas que manipulan el código tributario o no pagan sus impuestos en absoluto.



El IRS ha dicho que planea aumentar considerablemente las auditorías durante los próximos tres años fiscales, aunque la agencia ha reiterado que no aumentará la aplicación de la ley para las personas que ganan menos de 400.000 dólares al año, lo que cubre la mayor parte de los contribuyentes estadounidenses. En cambio, planea aumentar las tasas de auditoría para personas ricas con ingresos de más de 10 millones de dólares al 16,5%, frente al 11% en 2019.



Otras iniciativas anunciadas el año pasado incluyeron perseguir a personas y empresas que deducen indebidamente vuelos personales en aviones corporativos y cobrar impuestos atrasados ​​a millonarios delincuentes.