Sunacrip ordenó el cese de operaciones a los exchanges en Venezuela

24-03-23.- La junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), tomó la decisión de cerrar los exchanges que tienen licencia para operar en Venezuela.La información fue dada a conocer por el exchange Cryptobuyer a través de su cuenta de Twitter, donde explió que debido al proceso de reorganización por el que atraviesa el ente regulador, su plataforma no estará operativa por los momentos.Hasta los momentos, el resto de exchanges que funcionan en territorio venezolano no han informado cuál es su estatus, ni cuándo volverán a retomar sus actividades.Como se sabe, la otras plataformas autorizadas en Venezuela son: Criptoactivos Amberes Coin, Asesoría Financiera IO, CriptoEx, CriptoVen Trade, Digital Factoring, Venecrip y la estatal Plataforma Patria.Hasta los momentos, la Sunacrip, no ha ofrecido detalles respecto a esta información o sobre las investigaciones y los procedimientos en marcha.Durante esta semana, alguno usuarios del monedero de PetroApp reportaron que no podían realizar ningún tipo de transacciones, por llo que se especula que este relacionado con esta reestructuración.La medida de la nueva junta de la Sunacrip, responde a las investigaciones que se realizan, tras la detención de Joselit Ramírez, antiguo superintendente de criptoactivos por cargos asociados con hechos de corrupción.A Ramírez, y a otro grupo de exfuncionarios del gobierno, se les investiga por la presunta desaparición 3 mil millones de dólares provenientes de la venta 120 millones de barriles de petróleo en 2022, que al parecer no ingresaron a las arcas del Estado.Se estima que la reorganización de la Sunacrip, tendrá un lapso de duración de seis meses prorrogables y el proceso estará a cargo de Anabel Pereira Fernández, una abogada que hasta el 2022 se desempeñó como presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade).