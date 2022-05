Dólar paralelo vuelve a subir y cierra en Bs.5,36 este #13May

Credito: Archivo

13-05-22.-El precio del dólar en el mercado paralelo sigue subiendo, en la apertura registró un contundente incremento de 3%, en comparación con el cierre anterior, ubicándose en 5,34 bolívares por unidad.



Para el final de la jornada aumentó otro 0,37% y cerró en Bs.5,36; lo que aumenta la brecha con el valor de la divisa estadounidense en las mesas cambiarias de la Banca, cuyo precio de referencia es 4,72 bolívares, según el Banco Central de Venezuela (BCV).



Este despegue entre ambos tipos de cambio está impactando el volumen de operaciones en el mercado paralelo e incidiendo en los precios del comercio, ya que muchos negocios están dejando de usar como referencia el precio del BCV, aunque se trate de un referente obligatorio.



De acuerdo con la cuenta @EnParaleloVzla, los precios en el mercado no oficial oscilaron entre un mínimo de Bs.5,28 y un máximo de Bs.5,46 bolívares por unidad.



Sin embargo, la cotización del tradicional @DolarToday no fue reflejada, por estar fuera de rango para el final de la jornada.



Analistas consultados indican que el dólar está recobrando su espacio como herramienta de cobertura, a pesar que la inflación en bolívares es baja, si se la compara con las variaciones de los últimos años. Además, hay más operaciones debido a una mayor demanda de bolívares, presionada por la vigencia del IGTF a los pagos con moneda extranjera.



La apuesta ahora es si este incremento de precios será sostenible o no. Una buena medida de lo que puede ocurrir será el monto de la próxima intervención cambiaria que seguramente hará el Banco Central de Venezuela.

