EEUU: Fundador de la compañía de criptomonedas BitConnect fue acusado de fraude por 2.400 millones de dólares

28-02-22.-El fundador de una compañía de criptomonedas fue acusado por un gran jurado federal de San Diego, el viernes, en una imputación de amplio alcance que alega que estafó a inversores globales con más de 2.400 millones de dólares, en lo que los fiscales consideran el fraude más grande de este tipo jamás enjuiciado penalmente.



Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, de 36 años, ciudadano y residente de Surat, India, está inculpado de numerosos cargos de conspiración relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y estafa de productos básicos, así como de un delito por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Su paradero no estaba claro el viernes por la noche.



Kumbhani, quien usó alias para ocultar su identidad, es culpado de administrar BitConnect, la compañía que formó en 2016, como un “esquema Ponzi de libro de texto”, según la acusación.



Se alentó a los inversores de todo el mundo, incluidos los de San Diego, a comprar la criptomoneda descentralizada de código abierto de BitConnect, llamada BCC, utilizando Bitcoin para la adquisición.



Luego, los inversionistas “prestarían” sus tokens BCC a Bitconnect, que supuestamente emplearía las ganancias utilizando tecnología patentada conocida como Trading Bot y Volatility Software. Aparentemente diseñada para comerciar de forma automática y rentable mediante la compra y venta de la volatilidad de Bitcoin, de acuerdo con la acusación.



Pero gran parte de la tecnología seguía siendo un misterio para los inversores. Cuando alguien pidió una muestra en un evento en 2017, Kumbhani se portó evasivo: “Me haces una pregunta muy difícil”, le dijo a un entrevistador. Luego agregó: “Por razones de privacidad, no revelamos nada…”.



Los fiscales aseguran que las inversiones no se negociaron como se prometió, sino que se usaron para pagar a los inversores anteriores, típico de un esquema piramidal. Los fondos también se emplearían para costear al ejército de promotores de BitConnect, quienes comercializarían la oportunidad en las redes sociales y en eventos en vivo.



Glenn Arcaro, descrito por los investigadores como “uno de los más prolíficos y exitosos” del grupo que supervisa Estados Unidos, también formó su propio curso de educación sobre criptomonedas llamado Future Money. Pero éste era realmente una forma de canalizar a posibles inversores hacia BitConnect, alegaron los fiscales.



Por su papel en el plan, Arcaro, un residente de Los Ángeles, se declaró culpable en septiembre de conspiración para cometer fraude electrónico.



BitConnect llamó la atención de los reguladores de Texas y Carolina del Norte a principios de 2018, lo cual llevó a Kumbhani a anunciar días después que el Programa de Préstamos se cerraría. El valor de BCC se desplomó.



Pero Kumbhani tenía un plan para apuntalar el precio de BCC, ordenando a su red de promotores que la compraran en todos los mercados de criptomonedas “para crear la falsa apariencia de una demanda legítima”, afirma la acusación.



Las consecuencias fueron rápidas en todo el mundo; los inversores surcoreanos “enloquecieron” y un promotor advirtió a Kumbhani que la gente estaba hablando en salas de chat sobre suicidarse, según la acusación.



Otro promotor escribió en Australia que “estamos recibiendo amenazas de muerte... [y] ¡la moneda será inútil!”.



Los fiscales consideran que esta conspiración de manipulación de precios es un fraude de productos básicos, que se cree que es la primera vez que se alega que la criptomoneda funciona como un producto básico, destacó la oficina del fiscal de EE.UU.



En total, la argucia estafó a las víctimas por 2.400 millones de dólares, detallaron los fiscales. Las víctimas inversionistas pueden visitar justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr para obtener más información sobre sus derechos y cómo enviar una declaración de impacto.

