Gran Maestro indio Dommaraju Gukesh se convierte en el campeón mundial de ajedrez más joven

12 de diciembre de 2024.- El Gran Maestro indio Dommaraju Gukesh, de solo 18 años, se proclamó el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia tras vencer en la final del torneo mundial al genio chino Liren Ding.Durante la liza, celebrada en Madrid, ambos finalistas, por primera vez dos asiáticos, llegaron a esa instancia empatados a 6.5 puntos.Ding, campeón defensor del título, movió piezas blancas en la partida 14 mientras que a Gukesh le correspondió jugar con piezas negras.De acuerdo con medios especializados, cuando todo indicaba que el match se sellaría con un empate y se irían a las partidas rápidas, Ding cometió un error que Gukesh, quien jugó a la perfección, aprovechó. A pesar del tropiezo, Ding se defendió con todos los dientes y no entregó su rey fácilmente, luego de lo cual estrechó la mano del nuevo campeón.Tras la victoria, Gukesh admitió que no había comprendido la errónea jugada de Ding y le dedicó palabras elogiosas.«Todos sabemos que Ding es uno de los mejores del mundo y hemos visto toda la presión que ha tenido que soportar. La manera en la que ha jugado este encuentro demuestra que es un campeón del mundo real», dijo Gukesh, quien añadió que este título no habría sido lo mismo sin él.Ahora Gukesh lleva el cetro mundial a su país, que ya vivió tal alegría luego de que el Gran Maestro Viswanathan Anand fuese campeón desde 2007 hasta 2013.Atendiendo a su edad, el joven supera los récords que antes habían impuesto Garry Kasparov (22 años y seis meses), Magnus Carlsen (22 años y 11 meses) y Bobby Fischer (29 años).