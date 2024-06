(VIDEO) Rafael Romo, héroe de la Vinotinto: "No tenemos esa soberbia e ignorancia de algunos periodistas mexicanos que nos subestimaron”

DIOS MÍO RAFAEL ROMO MANDÓ A CALLAR A LOS PERIODISTAS MEXICANOS JAJAJAJAJA



ES MI PADRE. MI ÍDOLO. EL MEJOR ARQUERO DE LA HISTORIA DE VENEZUELA.

pic.twitter.com/8v5jEheh6a — Aranguismo (@aranguismo18) June 27, 2024

La declaración por la que Rafael Romo dijo que los periodistas mexicanos subestimaron a Venezuela pic.twitter.com/4rVgHHHgXs — Analistas (@SomosAnalistas_) June 27, 2024

El responsable de ahogarle el grito a México. El que le tapó el penal a Orbelín Pineda. Señoras y señores, con ustedes DON RAFA ROMO. ????????⚔️????



pic.twitter.com/iz3YvQyWKv — Fútbol de Venezuela  (@FutVe_Goleador) June 27, 2024

Sobresalientes ejecuciones de Rondón y Romo#ManoTengoFe pic.twitter.com/fwxhohVaIP — Demóstenes Quijada (@demostenes14) June 27, 2024

28-06-24.-El portero de la selección Vinotinto de Venezuela, Rafael Romo, se convirtió en la figura del partido tras la heroica victoria de la Vinotinto ante México por 1-0 en la Copa América 2024. Con una actuación magistral, Romo repelió una gran cantidad de ataques mexicanos y tapando un penal, asegurando los tres puntos para Venezuela en su segundo juego del torneo.Romo se mostró colosal bajo los tres palos, realizando atajadas espectaculares que negaron el gol a los mexicanos. Su actuación fue especialmente destacada en la segunda mitad del encuentro, donde el Tricolor intensificó su presión buscando el empate.Al finalizar el partido, Romo, al ser entrevistado no ocultó su emoción por el triunfo y la actuación del equipo: Sabíamos que México era un rival difícil, pero este grupo tiene corazón y carácter. Demostramos que podemos competir con cualquiera»."Nosotros tuvimos la humildad de reconocer a los rivales, no tenemos esa soberbia ni coraje como la tienen muchos periodistas mexicanos, que nos subestimaron", aseveró el arquero venezolano.Romo no mencionó a qué periodista se refería. Sin embargo, todo indica que sus comentarios fueron contra Álvaro Morales, un panelista de ESPN que insinuaba que México golearía a Venezuela.El triunfo de los venezolanos es sin duda histórico, pues por primera vez derrotaron a México en un juego oficial e incluso, según el análisis de MisterChip "Venezuela ha sumado hoy 23.93 puntos en el Ranking FIFA, su cifra más alta en un partido desde que se implantó el sistema de puntuación actual en 2018.Eso significa que Venezuela ha logrado hoy su victoria de mayor prestigio en los últimos 6 años".Es así que "Venezuela inició la Copa América en el puesto 54 del Ranking FIFA y, ahora mismo, estaría en el puesto 41, tras haber derrotado a Ecuador y México.Ninguna otra selección ha crecido tanto (+13 puestos) en la clasificación mundial desde que están en marcha la Eurocopa y la Copa América".Gracias a esta atajada, Romo inscribió su nombre en la historia de la selección venezolana al ser el primer portero de esta nacionalidad en tapar un penalti con La Vinotinto en todas las ediciones de la Copa AméricaAsí fue el gol de Salomón Rondón vs México, en la Copa América 2024