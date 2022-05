Mundial de Qatar 2022: La FIFA hizo histórica designación de seis árbitras

Arbitra Stephanie Frappart y asistentes para el partido por la Super Copa de la UEFA entre Liverpool and Chelsea. (Photo by Michael Regan Credito: Getty Images

18-05-22.-La francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes brasileña Neuza Back, mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, harán historia en Qatar 2022, por cuanto será la primera vez que haya árbitras en una Copa del Mundo masculina, según la relación de colegiados anunciada por la FIFA.Frappart, de 38 años e internacional desde 2011, es la colegiada más reconocida tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales, en 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa masculina (Liverpool-Chelsea) y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones (Juventus-Dinamo Kiev) También fue la primera árbitra en un partido de la Eurocopa masculina al ser designada como asistente del neerlandés Danny Makkelie en el Turquía-Italia que abrió el torneo.Mukasanga fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año (Zimbabue-Guinea) tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea-Malaui, y Yamashita dirigió este abril el encuentro Melbourne City-Jeonnam Dragons de la Champions asiática.“Nos complace poder contar por primera vez en la historia del Mundial con las árbitras Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), junto con las asistentes Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos). Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA”, afirmó el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.”En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género”, advirtió el excolegiado, quien apuntó que espera que “en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia”.”Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA porque su rendimiento es excelente de forma constante, y ese es el factor determinante para nosotros”, aseguró Collina.En total, han sido designados por la Comisión de Árbitros de la FIFA 36 colegiados, 69 asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de video.”Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial”, aseguró Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, quien añadió que Rusia “tuvo mucho éxito, entre otras cosas, por la excelencia del arbitraje” y que lo darán “todo porque aún sea mejor en Catar”.Según informa la FIFA, el proyecto ‘Rumbo a Qatar 2022′ empezó en 2019. Analizaron más de medio centenar de tríos arbitrales como posibles candidatos, que fueron sometidos a una preparación intensa.”La pandemia afectó a nuestras actividades, sobre todo en 2020 y principios de 2021. Por suerte, todavía faltaba bastante para el Mundial y tuvimos suficiente tiempo para preparar a los candidatos. Hemos anunciado los nombres con tanta antelación porque queremos trabajar todavía más con los colegiados nombrados para la Copa Mundial de la FIFA y hacerles un seguimiento en los próximos meses. El mensaje está claro: no se duerman en los laureles, sigan esforzándose y prepárense con mucho rigor para el Mundial”, aseveró Collina.El suizo Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, explicó que “gracias a un programa innovador de seguimiento y apoyo, los instructores de árbitros de la FIFA pueden supervisar a todos los colegiados aún más de cerca y con mayor intensidad que antes”.”Es un factor muy importante, con el cual esperamos apreciar mejoras y avances considerables de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Además, habrá programas a medida, en particular en cuanto a la salud y la condición física. Se controlará a cada colegiado en los próximos meses y se hará una evaluación final de los aspectos técnico, físico y médico poco antes del torneo, para que estén en las mejores condiciones al inicio del Mundial”, comentó.Los colegiados seleccionados participarán en junio y julio en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), en los que se revisarán y analizarán vídeos de situaciones reales de partido, y participarán en sesiones prácticas de entrenamiento con futbolistas, que se grabarán para que los participantes reciban comentarios inmediatos de los instructores.”La preparación sigue estando centrada en proteger a los futbolistas y la imagen del fútbol, en dotarlo de coherencia y homogeneidad, en leer el partido desde el punto de vista técnico y táctico y entender la diversidad de mentalidades entre futbolistas y equipos. No podemos evitar todos los errores, pero haremos lo posible por limitarlos al mínimo”, aseguró.