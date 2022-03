FIBA Europa anunció prohibir participación de árbitros y jugadores rusos en torneos de baloncesto

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) siguiendo la línea del Comité Olímpico Internacional (COI), como consecuencia de la crisis entre Rusia y Ucrania, emitió un comunicado en el que señala: "De acuerdo con la resolución de la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional y sus razones, FIBA ha anunciado hoy que los equipos (deportistas) y árbitros rusos no podrán participar en las competencias de Baloncesto FIBA y Baloncesto 3×3 hasta nuevo aviso", lo que hace aparecer a los atletas como rehenes por una situación en la que nada tuvieron que ver.



Puede darse por hecho que el resto de las federaciones internacionales continuarán pronunciándose de manera similar. La "democracia" del COI no admite ningún tipo de desacato y con seguridad cualquier insubordinación será castigada con la desafiliación, el retiro del reconocimiento por parte de la entidad olímpica que le impediría cualquier tipo de actividad a la que se atreva a desafiar la medida.



No obstante, la posición del COI deja una posibilidad abierta a la participación de deportistas rusos, siempre que lo hagan como "atletas neutrales", es decir, no representando a su país, como lo han hecho en los Juegos Olímpicos más recientes, pero de acuerdo al comunicado olímpico también se deja cierto margen para que cada federación internacional aplique criterios propios.



Esto afecto tanto a Euroliga Femenina como Eurocup Women y por extensión a la participación de Rusia en la próxima Copa del Mundo. FIBA Europe se pone a trabajar para dar solución a todas sus competiciones y pronto se esperan noticias.



La del baloncesto quizás sea una de las federaciones que actuará con mayor rigurosidad, ello por el hecho de que se trata de un deporte que tiene su principal campeonato en Estados Unidos (el de la NBA), que junto con la OTAN, son acusados de propiciar todo lo que ocurre entre Rusia y Ucrania.



Previamente se habían pronunciado la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, y la Unión Europea de Fútbol, UEFA, así como la World Athletics (antigua Federación Internacional de Atletismo). No obstante, habrá que ver cuál será la posición que tomarán con respecto a los torneos internacionales de clubes, ya que los mismos no representan a los países, sino a sus ligas, pues se trata de entes privados.

Los miembros del Comité Ejecutivo han decidido implementar las decisiones de FIBA ​​en las competencias de FIBA ​​Europa con efecto inmediato y de la siguiente manera: