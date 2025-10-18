SNTP denuncia la detención del joven comunicador social Omario Castellanos, junto a su madre y su hermano en el estado Lara

18-10-25.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) alertó sobre la detención del estudiante y trabajador de medios Omario Castellanos, junto a su madre y su hermano, ocurrida el pasado 16 de octubre en su residencia al oeste de Barquisimeto, estado Lara.Omario Castellanos es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú (UNY), donde ya culminó su carga académica y se encuentra en espera de recibir su título de comunicador. Actualmente, se desempeña como trabajador del medio digital @SoylarenseCom.El SNTP, a través de su cuenta en la red social X, fue la fuente de la denuncia, indicando que las tres personas fueron llevadas de su casa. Hasta el momento de esta publicación, se desconocen los motivos o cargos que llevaron a la detención del futuro comunicador y sus familiares por parte de las autoridades.Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos se mantienen atentas al caso y exigen a los cuerpos de seguridad revelar la ubicación de los detenidos y los fundamentos legales de la aprehensión.