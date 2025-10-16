Indagan posible muerte de dos pescadores trinitarios en ataques de EEUU a una lancha en El Caribe

La policía de Trinidad y Tobago dijo el miércoles (15.10.2025) que investiga la posible muerte de dos de sus ciudadanos en el último ataque de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba droga y que navegaba frente a las costas de Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la muerte de seis personas en este ataque se suma a al menos otros cuatro desde que Washington desplegó en agosto los buques militares cerca de las costas venezolanas con el argumento de combatir el narcotráfico.

La investigación de la policía trinitaria comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de dos compatriotas en la embarcación, dijo a la AFP vía telefónica un agente policial.

La policía, sin embargo, no ha podido confirmar o desmentir la información.

La madre de uno de los presuntos fallecidos reclamaba el ataque. "La ley del mar es que si ves un barco, se supone que debes detener el barco e interceptarlo, no solo volarlo", dijo vía telefónica a la AFP Lenore Burnley, madre de Chad Joseph de 26 años y quien presuntamente falleció en el ataque del martes.

Burnley dijo que unos conocidos en Venezuela llamaron a los abuelos de Joseph en Las Cuevas y les habían dicho que estaba en el barco.

Joseph era pescador, tenía una relación y tres hijastros y había estado en Venezuela durante los últimos tres meses, señaló Burnley desde su casa en Matelot, también en la costa norte de Trinidad, la isla principal del archipiélago, ubicada a solo diez kilómetros de Venezuela.

El joven tenía familia en Venezuela.

Según medios, el otro fallecido también era pescador y habitante de Las Cuevas. Era conocido como Samaroo.

