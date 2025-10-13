Bandas pagadas por Israel asesinan a Saleh Aljafarawi, prominente periodista de Gaza

El periodista gazatí Saleh Aljafarawi fue asesinado junto con varias otras personas por bandas ilegales afiliadas a la familia Daghmash en el barrio de al-Sabra de la ciudad de Gaza el domingo mientras reportaba la destrucción dejada por Israel en el barrio de Sabra, en la Ciudad de Gaza Credito: Agencias

Ni siquiera en medio del débil alto el fuego entre la resistencia palestina e Israel los periodistas de la Franja de Gaza están a salvo. Este domingo, otro asesinato de un comunicador sacude la efímera alegría de los gazatíes, luego de que bandas financiadas por Israel y afiliadas a la familia Daghmash secuestraran y asesinaran al querido periodista Saleh Aljafarawi, mientras este reportaba la devastación dejada por Israel en el barrio Al-Sabra.

Aljafarawi, de 28 años de edad, fue desplazado desde el norte de la Franja a causa de las operaciones genocidas de Israel. El comunicador, respetado por su cobertura en las redes sociales de los crímenes de la ocupación, ya había sido amenazado de forma pública por portavoces israelíes que difamaban respecto a un supuesto vínculo con Hamás, del cual no existe prueba alguna.

Saleh sobrevivió a varios intentos de asesinato y mantenía un espíritu fuerte y alegre, pese a más de 700 días reportando las masacres del Ejército sionista en la Franja. Es reconocido como uno de los mejores periodistas palestinos de Gaza, valiente y muy analítico en sus vídeos.

En estos solía cantar para animar a quienes le rodeaban, y defendía el derecho de los palestinos a resistir con armas ante los crímenes de Israel.

Hace solamente unos días se le observó reportando la entrada en vigor del alto al fuego, frente al Hospital Al-Shifa, en cuyas cercanías fueron asesinados varios de sus compañeros comunicadores como Anas Al-Sharif, Mohamad Salama y Maryam Abu Daqqa. Ese día aseguró que siempre se quedarán en Gaza, y enfrentarán todos los obstáculos que la ocupación coloca para hacer sus vidas misarables en su propia tierra.

Medios reportan que varios traidores que integran estas bandas han sido capturados por las Brigadas Al Qassam, y continúan a la búsqueda del resto, quienes se han dedicado a generar caos entre los habitantes de Gaza para evitar la organización del pueblo gazatí. De acuerdo con analistas, estas bandas son desatadas por Israel para intimidar a quienes regresan a sus hogares y sembrar caos en la Franja.

Estos «colaboradores» sionistas atacan a los palestinos, agreden a los comunicadores, golpean y roban a las familias, ayudan a los francotiradores israelíes a llevar a cabo masacres a plena luz del día; es decir, son activos soldados del Ejército sionista infiltrados entre los gazatíes.

De acuerdo con el investigador visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Muhammad Shehada, Israel está tratando de provocar una guerra civil entre los palestinos a través de estas bandas criminales, algunas de las cuales están afiliadas a Daesh. Se trata de las mismas bandas que han robado camiones de ayuda humanitaria a los palestinos en medio del bloqueo israelí.

En innumerables vídeos en sus redes sociales se le ve compartiendo con niños de Gaza, reportando la cruda realidad en que sobreviven y sueñan, pese a los crímenes israelíes. Foto: Saleh Aljafarawi / Facebook.

Saleh, en su incansable trabajo, denunciaba los crímenes de la ocupación y de estas bandas que pretenden separar a las familias de Gaza. No obstante, aseguraba que la voluntad de los gazatíes es contraria a esta desunión: «Por Dios, usted necesita un millón de años para romper la voluntad de estas personas, y no va a romperla».

En su último vídeo en redes sociales, el querido periodista resaltaba a los palestinos que regresaron a sus hogares destruidos y no esperaron por los bulldozers para comenzar a reconstruir sus ciudades, reparar sus casas y sacar escombros con sus propias manos: «Dios es grande, lo que un pueblo eres, y por Dios, nos merecemos la vida«.