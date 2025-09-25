Kamala Harris: "Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera en Gaza"

La exvicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, acusó al actual mandatario estadounidense, Donald Trump, de darle un "cheque en blanco" al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Franja de Gaza.

"Donald Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera en Gaza. Un cheque en blanco", afirmó el miércoles en medio de aplausos en la presentación de su libro '107 Days' en el teatro Town Hall, en Nueva York.

Sin embargo, cuando se aprestaba a criticar el discurso de Trump en Naciones Unidas, un grupo de activistas propalestinos empezó a injuriarla por la labor de la Administración de Joe Biden en los inicios del ataque israelí a Gaza.

"Yo no soy presidente en este momento", respondió Harris, generando nuevas loas. "Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me parte el corazón", declaró en otro momento citada por la prensa local.

El lunes pasado, Axios adelantó algunos fragmentos de '107 Days', obra en la cual la demócrata aduce que una de las razones por las que Trump le ganó las presidenciales de 2024 fue la "percepción de un cheque en blanco" que Biden había ofrecido a Netanyahu.