Cicpc detiene a cuatro sujetos implicados en el femicidio de Leidy Naybis Talaigua en Barinas

19-09-25.-Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación Socopó detuvieron a cuatro sujetos señalados por el abuso sexual y asesinato de Leidy Naybis Talaigua Escalona, de 23 años, ocurrido el pasado 25 de agosto en el sector La Quinta, parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza, estado Barinas.La información fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del Cicpc, donde se publicaron los rostros de los detenidos. Inicialmente, el caso fue reportado como un robo de motocicleta, según reseñó Últimas Noticias. Sin embargo, las investigaciones revelaron un crimen de mayor gravedad.Reconstrucción del hechoDe acuerdo con el Cicpc, la víctima fue invitada por Eduardo José Pineda Pernía (21) al sector La Quinta, donde se encuentra un río. En el lugar ya se encontraban Rubén José Romero Tapia (22) y Rafael Antonio Pineda Peña (22). Tras ingerir licor y sustancias alucinógenas, Romero sometió a la joven con intenciones de abusarla sexualmente. Aunque ella se resistió, el agresor logró consumar el delito.Posteriormente, los implicados le causaron la muerte mediante asfixia mecánica por sofocación. Rafael y Rubén tomaron la motocicleta de la víctima y se la entregaron a David Quevedo (20), quien presuntamente la desvalijó para vender sus piezas.Investigación en cursoEl Cicpc continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer todos los elementos del caso y garantizar justicia. El femicidio de Leidy Naybis Talaigua ha generado conmoción en la comunidad de Ciudad Bolivia y reabre el debate sobre la violencia de género en el país.