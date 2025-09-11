Parlamento Europeo aprueba resolución para reconocer Palestina

Parlamento Europeo. La resolución ha sido aprobada con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. Credito: Agencias

Sin mencionar el flagrante genocidio en Gaza, el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre el reconocimiento del Estado de Palestina y apoya la suspensión parcial el acuerdo comercial con Israel.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución en la que pide a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que "consideren el reconocimiento del Estado de Palestina".

La resolución ha sido aprobada con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones.

En la resolución, los eurodiputados apoyan la reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender el apoyo bilateral de la UE a Israel y de suspender parcialmente el Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario y el régimen israelí.

El eurodiputado socialista italiano, Nicola Zingaretti, ha afirmado que esta resolución fue fruto de minuciosas negociaciones entre los grupos políticos sobre diversas enmiendas.

Un grupo de 58 eurodiputados pide la suspensión de los lazos comerciales del bloque comunitario con Israel por las atrocidades que comete en la Franja de Gaza.

Según los medios, un punto polémico de la resolución fue el uso del término "genocidio" para describir los ataques de Israel contra Gaza. La expresión "acciones genocidas" fue finalmente rechazada y excluida del texto.

También se han eliminado todas las referencias que achacan la hambruna en Gaza a una causa "provocada" por parte de Israel, que durante los últimos casi dos años ha asesinado más de 64 718 palestinos en el enclave costero.

Los eurodiputados han borrado otras partes de dicha resolución que señalaban que algunos ministros extremistas israelíes (Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich) —para quienes la Eurocámara pide sanciones— "reclaman abiertamente acciones genocidas".

Al expresar su preocupación por la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza, los eurodiputados han reclamado un alto el fuego inmediato y permanente, la distribución de ayuda humanitaria, exigiendo la liberación de todos los retenidos, según los medios.

El miércoles, Países Bajos anunció la prohibición de entrada a los 29 países del espacio Schengen para Ben-Gvir y Smotrich.

Las iniciativas de los países europeos se producen mientras la presión de la comunidad internacional sobre el régimen israelí aumenta cada día debido a sus crímenes de guerra en Gaza y al bloqueo impuesto en la región.