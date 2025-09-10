Israel a espaldas del mundo, intensifica el bombardeo de la ciudad de Gaza, derribando torres de gran altura para empujar a los residentes hacia el sur

Israel un estado enfermo determinado a eliminar a Gaza de la faz de la tierra Credito: Agencias

Israel intensificó su ataque sobre la ciudad de Gaza el miércoles, derribando torres residenciales y atacando barrios abarrotados, mientras Tel Aviv avanza con una ofensiva en curso para ocupar toda la ciudad.

Las explosiones resonaron durante todo el día mientras los aviones israelíes atacaban la ciudad de más de 1,2 millones de habitantes. Los ataques se concentraron en el oeste, donde cientos de miles de familias desplazadas del norte y el este de Gaza han buscado refugio, según testigos.

Uno de los ataques destruyó la torre "Tayba 2", un edificio de siete plantas que albergaba a cientos de residentes y se alzaba junto a campamentos para desplazados. Los médicos informaron que dos palestinos murieron y varios resultaron heridos, dejando a miles de personas sin refugio tras el ataque.

El edificio fue el séptimo rascacielos derribado en la ciudad de Gaza desde el viernes, parte de lo que los residentes describen como una demolición paso a paso de bloques de apartamentos destinada a hacer la ciudad inhabitable.

El portavoz militar israelí Avichay Adraee instó a los civiles a evacuar inmediatamente por la calle al-Rashid hacia al-Mawasi en el sur de Khan Younis, advirtiendo que permanecer en la ciudad es "extremadamente peligroso" y prometiendo operaciones ampliadas para "eliminar a Hamás".

Las autoridades palestinas replicaron que la campaña tiene como objetivo vaciar la ciudad de Gaza. La Oficina de Medios del Gobierno afirmó que más de 1,2 millones de personas permanecen allí a pesar de los bombardeos y el desplazamiento, acusando a Israel de intentar forzar a 1,7 millones de palestinos a refugiarse en la franja costera de al-Mawasi y Rafah, que carecen de hospitales, infraestructura y servicios básicos.

Human Rights Watch ha informado que Israel ha destruido casi el 90% de la infraestructura de Gaza desde octubre de 2023, dejando a la mayoría de las familias desplazadas sin ningún lugar donde vivir excepto escuelas y edificios universitarios.

El bombardeo forma parte de la última ofensiva terrestre de Israel, denominada "Carros de Gedeón 2", lanzada el 3 de septiembre para ocupar por completo la ciudad de Gaza. El plan ha sido criticado en Israel por temor a que pueda poner en peligro la vida de los soldados y prisioneros retenidos en el enclave.

El ejército israelí ha continuado una brutal ofensiva en la Franja de Gaza, matando al menos a 64.600 palestinos desde octubre de 2023. La campaña militar ha devastado el enclave, que se enfrenta a la hambruna.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra contra el enclave.