Expertos de la ONU piden reunión de emergencia en Asamblea General para presionar a Israel

Credito: Agencias

Más de 40 relatores y expertos en derechos humanos hicieron este viernes un llamamiento para que la Asamblea General de Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia ante «el genocidio y la hambruna deliberados en Gaza», en la que se exija el fin de la ocupación israelí de Palestina.
 
Los expertos recordaron que el 17 de septiembre se cumple la fecha límite fijada por una resolución de la propia Asamblea General hace un año en la que se conminaba a Israel a cesar en el plazo 12 meses su «presencia ilegal» en los territorios palestinos ocupados.
 
«Israel debe poner fin de inmediato a su obstrucción de la asistencia humanitaria segura, eficaz y digna, pero levantar estas restricciones no bastará para salvar a la devastada población de Gaza. Lo que se necesita urgentemente es el fin del asedio israelí y la declaración de un alto el fuego inmediato», señalaron los expertos en un comunicado conjunto.
 
Agregaron que la hambruna «deliberadamente diseñada y perpetuada por Israel y facilitada por actores privados y de seguridad» es «una afrenta a la humanidad».
 
«Un Estado responsable de crear condiciones genocidas destinadas a destruir a los palestinos en Gaza como grupo, también mediante el hambre, no puede ni debe controlar el acceso, la distribución o la supervisión de la ayuda humanitaria», subrayaron.
 
Entre los firmantes del comunicado figuran los relatores de la ONU para Palestina (Francesca Albanese), sobre el derecho a la alimentación (Michael Fakhri) y para las personas desplazadas (Paula Gaviria). 

