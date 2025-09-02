SNTP denuncia que el periodista Roland Carreño fue sacado del Helicoide y se desconoce su paradero

02-09-25.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista y preso político Roland Carreño fue sacado de la cárcel del Helicoide el domingo 31 de agosto y se desconoce su paradero.«#AlertaSNTP | El periodista Roland Carreño fue arbitrariamente sacado de El Helicoide este #31Ago y hasta la tarde de hoy no lo han regresado. Su abogado Joel García confirmó que conoció del traslado extraoficialmente. No se sabe su paradero», advirtió el SNTP.Como lo subrayó la organización, «durante todos estos meses, a Roland no le han permitido recibir visitas de sus familiares ni tampoco llamadas telefónicas, lo que aumenta la preocupación de su hijo Franklin Carreño, quien nos confirma las condiciones de aislamiento al que lo han sometido».El SNTP «denuncia con preocupación la situación del periodista y reitera su reclamo por la imposición de un defensor público, la negación de visitas familiares y la restricción de comunicaciones. Exigimos su inmediata localización, la restitución de sus derechos y el cese de toda medida que implique aislamiento o trato injusto, así como el respeto pleno a los principios de justicia y garantías procesales».Roland Carreño fue detenido en el año 2020, y liberado en 2023 luego de un proceso de diálogo y como parte de los Acuerdos de Barbados. Sin embargo, lo aprehendieron nuevamente el 2 de agosto de 2024. La CIDH aprobó medidas cautelares a su favor.