Secretario general de la ONU pide a Venezuela y EE UU "resolver sus diferencias por medios pacíficos"

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a Estados Unidos y Venezuela a "resolver sus diferencias por medios pacíficos", luego de que se anunciara el envío de tres destructores estadounidenses con más de 4.000 marinos hacia aguas del Caribe próximas a las costas de Venezuela, cuya llegada está prevista para el fin de semana.

En la rueda de prensa diaria, la portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, afirmó que el secretario general "sigue muy de cerca" los recientes acontecimientos entre ambos gobiernos, que han alcanzado un nivel de tensión histórico.

Según Gross, Guterres "urge a los dos gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Consultada sobre si la movilización de destructores y tropas estadounidenses hacia aguas extranjeras constituía una violación de la carta de la ONU, la portavoz no quiso pronunciarse.

La tensión de la que habla el secretario general de la ONU

El anuncio de Estados Unidos se suma a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida el 7 de agosto para quien colabore en la captura de Nicolás Maduro, quien respondió movilizando 4 millones de milicianos para enfrentar las "amenazas" estadounidenses.

La retórica contra Maduro continuó desde el gobierno de Trump: Terry Cole, director de la DEA, declaró a Fox: "Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos".

Frente al despliegue militar estadounidense, Venezuela recibió apoyo y solidaridad de los países del ALBA, así como de aliados como China e Irán.