Haití desconoce contrato con mercenario Erik Prince

Erik Prince Credito: Agencias

Un miembro del gobierno de transición de Haití desconoció este lunes haber firmado contrato con el mercenario estadounidense Erik Prince, para inundar al país caribeño con milicianos a sueldo para, supuestamente, combatir a las bandas criminales de la isla.



Este lunes, Fritz Alphonse Jean, uno de los 9 miembros del CPT, publicó una nota en la que niega tener conocimiento alguno sobre el contrato y llama la atención de sus colegas sobre lo que califica de «rumores».



Según él, un acuerdo de esta envergadura no podría ser implementado por un Gobierno de transición y mucho menos sin que haya un debate al respecto. «Los rumores persistentes sobre este tema deberían interpelar a todos los miembros del CPT, ya que plantean preocupaciones sobre graves consecuencias», escribe.



Hasta este lunes, ningún miembro del Gobierno ni del Consejo Presidencial de Transición (CPT) había declarado oficialmente sobre el tema ni habían aceptado responder a las preguntas acuciosas de los periodistas.



Fritz Alphonse Jean asumió la presidencia rotatoria del CPT entre marzo y agosto de este año, fechas que coinciden con el supuesto inicio de las operaciones de Vectus Global, la empresa de Prince, en el territorio y hacen aún más confusa su ignorancia sobre el tema.



Prince fue el primero que “abrió la boca”

Las primeras revelaciones sobre la contratación de los servicios militares de Erik Prince fueron hechas en mayo por The New York Times, sin que hubiera ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades haitianas. Según el periódico, centenares de drones de la empresa estadounidense estarían operando desde marzo en Puerto Príncipe para matar a miembros de pandillas.



El viernes pasado, 15 de agosto, el propio empresario dio más detalles a la agencia Reuters sobre el contrato y los resultados esperados. Asimismo, el trabajo de Vectus Global tendría dos ejes principales en Haití. El primero es combatir la inseguridad, con el aporte de armas, drones y cientos de mercenarios extranjeros de alto nivel, teniendo como prioridad la recuperación de los territorios hoy controlados por las bandas armadas, así como la liberación de las principales carreteras del país, que también sufren constantes ataques.



La segunda sería restablecer el sistema de recaudación de impuestos sobre los productos importados, especialmente en la frontera con la República Dominicana. La tributación de estos productos es la principal fuente de financiación del Estado haitiano y, además de la mala gestión y la corrupción, también se ha visto gravemente afectada por la inseguridad.



Prince afirma que el acuerdo tiene una duración de 10 años, pero no especificó las contrapartidas que cobrará su empresa a corto y largo plazo, ni el valor ya pagado por el Estado haitiano.



Erik Prince es un exmilitar y mercenario estadounidense cercano al presidente Donald Trump. Fundó y dirigió la empresa militar privada Blackwater, que entre 1997 y 2009 colaboró en misiones de la CIA y de Estados Unidos en varios países, en los que fue acusada de violaciones de los derechos humanos y crímenes contra civiles.