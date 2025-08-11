El futbolista Mohamed Salah critica el homenaje de la UEFA al “Pelé palestino” por no especificar las causas de su muerte

El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, ha criticado este sábado el homenaje de la UEFA al fallecido Suleiman Al-Obeid, conocido como el "Pelé palestino", después de que el organismo rector del fútbol europeo no hiciera referencia a las circunstancias que rodearon su muerte esta semana. La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) informó que Al-Obeid, de 41 años, murió el miércoles en un ataque israelí contra civiles que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza.

En una breve publicación en la red social X, la UEFA calificó al exjugador de la selección nacional como "un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más difíciles". Salah respondió: "¿Puede decirnos cómo murió, dónde y por qué?", manifestando que la UEFA no había contado toda la verdad del caso. Salah, una de las mayores estrellas de la Premier League, de 33 años, ha abogado previamente por la entrada de ayuda humanitaria a Gaza en medio de la guerra que dura casi dos años.

La PFA publicó posteriormente un comunicado en su página de Facebook, atribuido al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el que calificaba a Al-Obeid de "prueba de la alegría que puede florecer en los corazones de las personas a pesar de las dificultades". "Entregaba su talento y dedicación a los niños de Gaza y les dio a sus sueños la esperanza de florecer a pesar del sufrimiento", decía el comunicado.

"Su muerte es una gran pérdida para el mundo del fútbol y para todos los que reconocen el poder del deporte para unir a la gente". La PFA declaró el sábado que 325 jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta directiva de clubes de la comunidad futbolística palestina han muerto en el conflicto entre Israel y Hamás desde octubre de 2023.