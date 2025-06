Manifestantes en Estados Unidos exigen la salida y juicio político de Donald Trump

Miles de personas han salido a las calles en diversas ciudades de Estados Unidos para exigir la renuncia del presidente Donald Trump y su sujeción a juicio político, tras el ataque militar ordenado por su gobierno contra instalaciones nucleares en Irán.

El propio Trump confirmó, mediante un comunicado oficial emitido el fin de semana, que el ejército estadounidense atacó tres sitios nucleares iraníes: Fordow, Natanz e Isfahán. La operación, llevada a cabo el 21 de junio, fue calificada como un "éxito", y el mandatario elogió a los pilotos que participaron: “Los pilotos del GRAN B-2 acaban de aterrizar sanos y salvos en Misuri. ¡Gracias por el excelente trabajo!”, publicó Trump.

Nationwide protests erupt across the U.S. against war in Iran and genocide in Palestine. From San Diego to New York, thousands demand an end to U.S.-backed violence. "Not in our name," demonstrators declare. #Iran #Trump #IsraeliranWar #IranVsIsrael #IranUnderAttack #USattackIran pic.twitter.com/DLKqalwb3l

— Sahar (@sahargaza_) June 22, 2025

¿Por qué Trump justificó el ataque a Irán como una acción necesaria?

Junto al presidente, figuras como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Seguridad Pete Hegseth respaldaron públicamente la ofensiva, argumentando que el ataque se justificaba porque Irán representaba una amenaza nuclear para Estados Unidos.

“Este es un régimen que amenaza a Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, afirmando que la ofensiva eliminó la capacidad iraní de construir una bomba nuclear.

HAPPENING NOW: Protestors have gathered in front of the White House to oppose Trump's push to start another war in the Middle East and to say NO to a US-Israeli war on Iran! pic.twitter.com/pbrxReVydb

— ANSWER Coalition (@answercoalition) June 18, 2025

¿Cuáles han sido las consecuencias políticas y sociales del ataque?

Sin embargo, tanto figuras demócratas como republicanas han criticado la decisión, señalando que Trump actuó sin la aprobación del Congreso, lo que representa una violación constitucional y pone en riesgo la seguridad nacional.

Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio y se extendieron por Boston, Chicago, Washington D. C., Los Ángeles y otras ciudades. Manifestantes coreaban frases como “Trump es un criminal de guerra” y portaban pancartas en contra de la intervención militar.

Además del rechazo al ataque, se sumó el descontento social por las recientes redadas del ICE, que según denuncias de activistas, han intensificado la detención diaria de hasta 3,000 migrantes indocumentados. En junio, esta situación ya había provocado manifestaciones bajo el lema “No Kings”, en protesta contra políticas migratorias arbitrarias.

Tras el bombardeo, Irán respondió con un mensaje directo a Trump: “Ahora la guerra ha comenzado para nosotros. No habrá negociaciones de paz con Estados Unidos e Israel: ahora las negociaciones se hacen a través del poder”.

La comunidad internacional se ha mostrado dividida. Mientras algunos aliados de Estados Unidos respaldan la acción, detractores globales han calificado el ataque como una violación al derecho internacional, y comparan el silencio ante este acto con la condena generalizada hacia Rusia por su invasión a Ucrania.

I learned about Trump’s unconstitutional attack on Iran at a large rally in Tulsa, Oklahoma. Here is the response: pic.twitter.com/eziVpp3Y54

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 22, 2025

Las protestas también han visibilizado acusaciones históricas contra Estados Unidos por intervenir militarmente en decenas de países sin justificación directa. Activistas y analistas internacionales señalan que el gobierno continúa actuando con impunidad bajo el pretexto de “amenazas”, mientras defiende intereses estratégicos, económicos y militares.

Entre los manifestantes han participado figuras públicas como Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el cofundador de Ben & Jerry’s, quienes han denunciado la ruptura de las promesas de campaña de Trump, especialmente la de poner fin a las guerras eternas.

¿Qué países ha bombardeado Estados Unidos?

En reacción, la Embajada de China en Moscú publicó una lista con más de 30 países que han sido bombardeados por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Japón, Corea, Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen y ahora Irán.

“Nunca debemos olvidar quién es la verdadera amenaza para el mundo”, declaró el gobierno chino.

Japón: 6 y 9 de agosto de 1945

Corea y China: 1950-1953 (Guerra de Corea)

Guatemala: 1954, 1960, 1967-1969

Indonesia: 1958

Cuba : 1959-1961

Congo: 1964

Laos : 1964-1973

Vietnam : 1961-1973

Camboya: 1969-1970

Granada : 1983

Líbano: 1983, 1984 (ataques contra objetivos en Líbano y Siria)

Libye : 1986, 2011, 2015

Salvador : 1980

Nicaragua: 1980

Irán: 1987

Panamá : 1989

Irak: 1991 (Guerra del Golfo), 1991-2003 (invasiones estadounidenses y británicas), 2003-2015

Kuwait: 1991

Somalia: 1993, 2007-2008, 2011

Bosnia: 1994, 1995

Sudán: 1998

Afganistán: 1998, 2001-2015

Yugoslavia: 1999

Yemen: 2002, 2009, 2011, 2024 2025

Pakistán: 2007-2015

Siria : 2014-2015

Las autoridades estadounidenses han reforzado la seguridad en zonas de alta concurrencia, aunque hasta el momento las manifestaciones se mantienen pacíficas. Algunos manifestantes incluso han pedido la secesión de estados, mostrando banderas de la “República Popular de Texas” y la “República de Nueva California”.