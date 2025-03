Juez bloquea el intento de deportar a Mahmoud Khalil acusado por protestar contra genocidio israelí a Palestina en la Universidad de Columbia

Un juez federal de Nueva York prohibió temporalmente que la administración del presidente Donald Trump deporte a Mahmoud Khalil, un activista palestino de la Universidad de Columbia arrestado el sábado por la noche, hasta una audiencia programada para el miércoles, según documentos judiciales.

No está claro si comparecerá ante el tribunal este miércoles.

"Para preservar la jurisdicción de la Corte a la espera de un fallo sobre la petición, el peticionario no será expulsado de Estados Unidos a menos que la Corte ordene lo contrario", dice la presentación del este lunes.

Khalil, que ayudó a encabezar el movimiento de protesta estudiantil de Columbia que exigía un alto el fuego en Gaza, fue detenido el sábado por la noche por las autoridades federales de inmigración, que dijeron estar actuando en virtud de una orden del Departamento de Estado de revocar su tarjeta de residencia, según su abogado.

Khalil envió un correo electrónico a la presidenta interina de la universidad, Katrina Armstrong, la noche antes de su detención para pedirle ayuda para conseguir apoyo legal y otras protecciones tras lo que describió como una "deshumanizadora campaña de difamación contra él", según los documentos judiciales.

En el correo electrónico, Khalil afirmaba que la gente le tachaba falsamente de "amenaza terrorista" y pedía su deportación.

CNN se ha puesto en contacto con la Universidad de Columbia en relación con la petición de Khalil. Los abogados de Khalil también detallan las dificultades para ponerse en contacto con él tras su traslado a Louisiana.

Aunque aún no está claro de qué se le acusa, la detención de Khalil parece estar entre las primeras acciones tras la promesa de Trump de deportar a los estudiantes internacionales que se unieron a las protestas contra la guerra de Israel en Gaza en los campus universitarios el año pasado. Expertos legales señalan que una vez que hay una acusación, la única persona que tiene autoridad para revocar el estatus migratorio de una persona, como una visa de estudiante o una tarjeta verde, es un juez de inmigración.

Los titulares de la "green card" tienen amplios derechos como residentes legales en Estados Unidos, incluido el derecho al trabajo y la protección de todas las leyes de Estados Unidos, del estado de residencia de la persona y de las jurisdicciones locales.

La universidad no respondió a la petición de CNN de información adicional, incluyendo si la escuela había recibido una orden válida para la detención de Khalil, que su declaración dijo que se requiere antes de entrar en la propiedad de Columbia.

Según un mensaje dirigido el domingo a la comunidad estudiantil, este miércoles está prevista una asamblea para ayudar a los estudiantes de Columbia a entender lo que está ocurriendo.

La ley de inmigracion otorga amplia autoridad a la administración

La administración Trump basó el arresto en una disposición de la ley de inmigración que le otorga una amplia autoridad sobre quién puede ser objeto de deportación, según un alto funcionario de Seguridad Nacional.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que "un extranjero cuya presencia o actividades en Estados Unidos el secretario de Estado tiene motivos razonables para creer que tendría consecuencias potencialmente adversas graves para la política exterior de Estados Unidos es deportable". El término "extranjero" se refiere a cualquiera que no sea ciudadano o nacional de Estados Unidos.

Esa disposición de la ley se utilizó como motivo para detener a Khalil, según el funcionario, que no descartó que pudiera utilizarse también en futuros casos.

Según Camille Mackler, fundadora y directora ejecutiva de Immigrant ARC, una coalición de proveedores de servicios jurídicos de Nueva York, si el juez decide que las acusaciones son fundadas, la persona detenida puede solicitar una reparación, pero todo el proceso puede alargarse durante meses.

"Hay una cuestión de si el debido proceso va a suceder aquí o para cualquier otra persona", dijo Mackler. "Estamos viendo a la administración Trump usar el poder del Gobierno para ir tras personas o instituciones que no les gustan o con las que no están de acuerdo. En una sociedad libre eso no debería pasar".

John Sandweg, un ex director interino de ICE, dijo en un correo electrónico a CNN que el uso de una disposición para deportar a un titular de "green card" es raro, y a menudo se utiliza con otros cargos de inmigración, "incluyendo que la persona mintió en su solicitud de ‘green card’ y no reveló vínculos con la organización terrorista".

"La administración también puede estar basándose en otra disposición que posiblemente permite al ICE deportar a alguien cuando el ‘secretario de Estado tiene motivos razonables para creer’ que la presencia o las actividades de la persona en Estados Unidos presentan ‘graves consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos’", añadió Sandweg, al tiempo que señaló que su uso también es poco frecuente.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo a Boris Sánchez de CNN que "apesta a McCarthyismo".

"La pretensión es que su oposición a las actividades de Israel con respecto a los palestinos es motivo para que sea deportado. Y eso es sencillamente ilegal", afirmó.

Estudiantes manifestantes a favor de Palestina instalaron un campamento de tiendas de campaña en la Universidad de Columbia el 24 de abril de 2024. - Nikita Payusov/Middle East Images/AFP/Getty Images

Activistas y amigos luchan por su liberación

Columbia ha estado a la vanguardia de las protestas en los campus universitarios estadounidenses por la guerra de Israel en Gaza desde el año pasado, inspirando una oleada de manifestaciones en todos los campus universitarios de Estados Unidos y del extranjero. El pasado mes de abril, los manifestantes de Columbia llegaron a tomar un edificio del campus, lo que causó decenas de detenciones, algunas de las cuales fueron posteriormente desestimadas en los tribunales.

Un grupo de trabajo de la universidad declaró que los judíos e israelíes de la universidad fueron excluidos de los grupos de estudiantes, humillados en las aulas y sometidos a insultos durante las manifestaciones de primavera.

Los manifestantes propalestinos han dicho en repetidas ocasiones que no hay nada antisemita en criticar a Israel por sus acciones en Gaza o en expresar solidaridad con los palestinos y pedir un alto el fuego.

Desde los mortíferos ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, la ofensiva de Israel en Gaza ha matado a más de 45.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad palestino. También ha impuesto un asedio y arrasado comunidades enteras, dejando a casi el 90% de la población desplazada, según Naciones Unidas, y al 100% en situación de inseguridad alimentaria, según el exsecretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

Aunque las reivindicaciones de los manifestantes variaban en cada universidad, la mayoría de las manifestaciones pedían a sus facultades que desinvirtieran de las empresas que apoyan a Israel y la guerra en Gaza.

En Columbia, Khalil fue seleccionado para actuar como negociador de los estudiantes durante el Campamento de Solidaridad con Gaza en el campus universitario y pasó 17 meses protestando contra los bombardeos israelíes sobre Gaza.

El Campamento de Solidaridad con Gaza fue organizado por Columbia University Apartheid Divest (CUAD, por sus siglas en inglés), una coalición de estudiantes formada por más de 100 organizaciones, entre ellas Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz, para protestar contra lo que describen como la "continua inversión financiera de la universidad en empresas que se benefician del apartheid, el genocidio y la ocupación militar israelíes de Palestina", según CUAD.

Khalil pedía que la Universidad de Columbia "dejara de utilizar la dotación de los estudiantes para invertir en diferentes empresas israelíes de fabricación de armas y, básicamente, eliminara cualquier tipo de apoyo a Israel", dijo Zainab Khan, otra graduada de Columbia que participó activamente en el movimiento estudiantil contra la guerra.

"Todo el mundo está asustado, todo el mundo está enfadado", añadió. "Si esto le puede pasar a uno de los mejores de nuestro grupo, entonces le puede pasar a cualquiera".

La administración de Trump redobla sus esfuerzos para reprimir las voces propalestinas

Columbia se ha convertido en el primer objetivo de la campaña de Trump para recortar el dinero federal a las universidades acusadas de tolerar el antisemitismo en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

El presidente dijo en un post en las redes sociales este lunes que su administración está trabajando para deportar a "simpatizantes terroristas de nuestro país, para que nunca regresen de nuevo".

Trump firmó un decreto durante su segunda semana en el cargo para "combatir el antisemitismo" en los campus universitarios; potencialmente revocando visas y ordenando a las universidades "monitorear" e "informar" sobre estudiantes y personal internacional.

"Vamos a revocar los visados y/o las tarjetas de residencia de los simpatizantes de Hamas en Estados Unidos para que puedan ser deportados", dijo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en X en respuesta a las informaciones sobre la detención de Khalil.

Columbia fue una de las 60 universidades estadounidenses a las que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación notificó estel lunes que se enfrentan a consecuencias si no cumplen con las protecciones del Título VI para estudiantes judíos.

El profesor de la Universidad de Nueva York Robert Cohen, experto en activismo estudiantil y protesta social en los Estados Unidos del siglo XX, dijo a CNN que el lenguaje de la administración Trump y la generalización de que los manifestantes son "pro yihadistas" es "peligroso".

"Actuar como si todo el mundo en el movimiento estuviera apoyando a Hamas es una gran simplificación", dijo Cohen. "La mayoría de la gente implicada en el movimiento a nivel nacional se oponía a la guerra por el hecho de que había mucha gente muriendo, muchos civiles estaban siendo asesinados".

La detención de Khalil causó la indignación de organizaciones de defensa de los derechos civiles. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, afirmó que la detención de Khalil era una "afrenta" a sus derechos amparados por la Primera Enmienda, mientras que el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, la mayor organización musulmana de defensa y derechos civiles del país, afirmó que la detención era un ataque a "la humanidad misma de los palestinos".

"Esta detención no tiene precedentes, es ilegal y antiestadounidense. El Gobierno federal se está arrogando la autoridad de deportar a personas con profundos vínculos con Estados Unidos y revocar sus tarjetas de residencia por defender posturas a las que el Gobierno se opone", dijo Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles, en un comunicado de prensa este lunes.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se manifestó en X "extremadamente preocupada" por la detención de Khalil y añadió que su oficina está supervisando la situación y en contacto con su abogado.

Lauren Mascarenhas, Jeff Winter, Elizabeth Wolfe y Sabrina Souza, de CNN, contribuyeron a este reportaje.