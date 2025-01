Venezolanos tras anulación de extensión del TPS: "Somos personas trabajadoras, no somos delincuentes"

Referencial Credito: Web

30-01-25.-Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos han condenado este miércoles la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos confirmada por el Gobierno de Trump, y lamentaron que la medida equipara a todos los inmigrantes de este país con delincuentes.



«La inmensa mayoría de venezolanos somos personas trabajadoras que, desde diferentes posiciones, hemos aportado a esta Nación por la que no debemos ser catalogados por igual», manifestó la activista Patricia Andrade, de Venezuela Awareness.



La dirigente mostró su conformidad con la expulsión de la «minoría de venezolanos que ha violado la ley», que, dijo, es apenas menos del 1 % del total de inmigrantes del país latinoamericano.



«Los venezolanos no han querido abandonar Venezuela porque quieren, sino porque existe una grave crisis política y humanitaria que los ha forzado a dejar el país», agregó en un comunicado.



Este miércoles, la flamante secretaria de Seguridad Nacional de EEUU. Kristi Noem, anunció la revocación de la extensión del TPS para los venezolanos hasta octubre de 2026, que la anterior administración de Joe Biden había aprobado antes de dejar el poder.



El actual TPS, que permite a más de 600.000 de venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence ahora el próximo 10 de septiembre de 2025.



Este alivio migratorio está ideado para proteger de la deportación a migrantes cuyos países de origen se encuentran en una situación de emergencia o catastrófica.



«Rechazamos que quieran convertir a todos los inmigrantes venezolanos en delincuentes. Venezuela no es un país seguro, ni siquiera para los que viven dentro de su territorio», añadió José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).



La secretaria ejecutiva de la organización Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, lamentó igualmente la decisión del Gobierno del presidente Trump, pero recordó que durante su campaña electoral llamó criminales a los inmigrantes, incluidos los venezolanos.



«Nos llamó animales, criminales. Esta era una de las principales amenazas si Trump ganaba las elecciones. Ganó y está cumpliendo su promesa de campaña», señaló Ferro al diario Miami Herald.



