Uno de los seis refugiados opositores abandona la embajada argentina en Caracas

Fernando Martínez Mottola Credito: Web

20-11-24.-Uno de los seis opositores políticos venezolanos que han estado refugiados durante nueve meses en el complejo diplomático argentino en Caracas abandonó las instalaciones el jueves.



Dos personas familiarizadas con la situación confirmaron a The Associated Press que Fernando Martínez dejó la residencia del embajador y estaba en su casa. Las personas hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias.



No está claro por el momento bajo qué condiciones dejó el complejo.



Desde finales de noviembre, el grupo ha denunciado la presencia constante de agentes del servicio de inteligencia venezolano y de policías afuera del recinto. También ha acusado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de cortar los servicios de electricidad y agua.



El gobierno ha refutado las acusaciones.



Entre los que aún permanecen en la casa del embajador argentino en la capital venezolana se cuentan colaboradores de la campaña de la líder opositora María Corina Machado. El gobierno del presidente Javier Milei les permitió entrar en el complejo en marzo después de que las autoridades leales al partido gobernante emitieran órdenes de arresto en su contra, acusándolos de promover supuestos actos de violencia para desestabilizar el país.



Martínez estuvo involucrado en un gobierno paralelo que la oposición creó después de la reelección de Maduro en 2018 y participó en negociaciones entre la oposición y el gobierno. Fue ministro de comunicaciones y transporte en la década de 1990.

