OVP denunció muerte de otro preso poselectoral en Tocuyito: es el tercero fallecido en custodia

17-12-24.-El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la mañana de este lunes 16 de diciembre la muerte del preso político Osgual Alexander González Pérez de 43 años de edad, quien fue detenido el pasado 1° de agosto en el estado Lara durante las protestas poselectorales.Familiares del fallecido confirmaron a la ONG su deceso en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, donde también murió Jesús Rafael Álvarez; cuyo cuerpo fue sepultado el día 15 de diciembre con un avanzado estado de descomposición.Sobre el caso de González Pérez, el OVP recordó que fue detenido junto a su hijo de 19 años de edad y enviados al mencionado centro de reclusión. Todavía el joven está privado de libertad.El hombre presentó los primeros días de reclusión arbitraria síntomas de depresión. Luego, en los primeros días de diciembre, tuvo que ser hospitalizado por tener un fuerte dolor en la zona abdominal que parecía una hepatitis y no un cólico nefrítico, como dijeron las autoridades.Con el deceso de Osgual González, son tres los presos políticos -en el contexto de las protestas poselectorales- que mueren en custodia, siendo el primero Jesús Manuel Martínez en Anzoátegui, quien sufría de diabetes y otras complicaciones.Previamente, el Comité por la Libertad de Presos Políticos informó que entraron ambulancias al penal de Tocuyito tras difundirse la información sobre una persona fallecida; de la que se desconocía la identidad en ese momento.El diario El Carabobeño informó el 11 de diciembre que a Osgual González no le daban acceso a la atención médica especializada, ya que presentaba síntomas como piel amarilla, labios morados, abdomen inflamado y fuertes dolores que no era coincidente con el diagnóstico de cólico nefrítico de los médicos en Tocuyito.Los familiares entonces pedían que se le hiciera un eco abdominal. Un familiar dijo al medio que le habían dado pastillas para atenuar el dolor, pero que tuvo un efecto contrario; que salió a comprar más medicinas y le referían que seguía con malestar, por lo que empezaron a cuestionar lo diagnosticado.Según su familia, el repentino aislamiento de Osgual y los nueve días hospitalizado podrían indicar que el verdadero diagnóstico era Hepatitis A y en ese momento pedían hablar con el director de Tocuyito, pero no hubo respuesta.Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sacaron de su casa en Barquisimeto, estado Lara, a Osgual y su hijo el 1° de agosto.