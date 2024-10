(VIDEO) Venezolanos en México con salvoconducto denuncian que Conviasa no les permite volver a su país

07-10-24.-La información la difundió a través de de las redes sociales, un experto en inmigración llamado Eleazar Guevara. Gran parte de los afectados ya contaba con boletos y a pesar de tener el pasaporte vencido, disponían del salvoconducto solicitado por las autoridades. Documento que por cierto es emitido por la misma Embajada de Venezuela.“Me encuentro acá, en la sede de la embajada de Venezuela en México, donde ayer reportamos y denuncié con unos hermanos venezolanos que no han podido todavía lograr una solución por las autoridades del consulado de la embajada para que le resuelvan su regreso», informó.«La mayoría de ellos tienen pasaje en mano y tienen un salvoconducto, pero ha dicho, la aerolínea Conviasa específicamente, que no les va a permitir abordar con el salvoconducto», denunció.Guevara alertó que hay niños y personas de la tercera edad durmiendo a las afueras de la Embajada esperando una solución. Para el experto en inmigración, esto constituye «una violación a los derechos humanos”.¿Cómo funcionan los salvoconductos para venezolanos?El pasado miércoles hubo una reunión entre las principales instituciones y gremios de viaje en Venezuela. Ahí se acordó cuáles serían las condiciones de entrada para los venezolanos con pasaporte vencido.Casos en los que no se necesita salvoconductoPasajeros venezolanos con doble nacionalidad podrán ingresar al país con el pasaporte venezolano vencido. Sin salvoconducto.Pasajeros con residencia legal en otro país. Podrán ingresar a Venezuela con pasaporte venezolano vencido. Sin salvoconducto.¿Cuándo se necesita salvoconducto?Pasajeros venezolanos sin residencia legal en otro país y con el pasaporte vencido. Deberán solicitar un salvoconducto.¿Qué es el salvoconducto?Es un documento de viaje que permite tránsito en otro país (no superior a 5 horas) sin hacer migración en el mismo, esto, debido a que solo autoriza volar al destino final, Venezuela.