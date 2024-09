Ministro Cabello anuncia detención de otro ciudadano estadounidense. “Tomaba fotos a instalaciones eléctricas y militares”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, muestra un fusil M4A1 incautado durante una sesión en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela, el 17 de septiembre de 2024 Credito: Reuters

18-09-24.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este martes 17 de septiembre sobre la captura de otro ciudadano norteamericano, a quien sorprendieron tomando fotos a instalaciones eléctricas y unidades militares en Caracas.



Cabello implicó a este individuo estadounidense con "planes terroristas contra Venezuela" y con "la trama que impulsa la extrema derecha, con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA, por sus siglas en inglés)".



"En este instante, hace 20 minutos, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano, que lo veníamos siguiendo. Fue capturado aquí en Caracas tomándole fotos a instalaciones eléctricas, a las instalaciones petroleras, a unidades militares”, detalló Cabello esta tarde, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.



Señaló que, para mala suerte de este sujeto, “Venezuela tiene un anticuerpo muy poderoso, que es la conciencia de nuestro Pueblo. Él no es la primera vez que viene a Venezuela”, dijo al destacar que una persona que le sirvió de guía alertó a las autoridades sobre la actitud sospechosa del estadounidense.



Esa persona informa y dice que este tipo es muy raro, lo ha llevado a tomar fotos a tales y tales sitios (…) Y nos llevó donde estaba la persona, acaba de ser detenido, tengan la certeza que es así, que este caballero forma parte del plan contra Venezuela, del plan contra nuestro país”, explicó.



La aprehensión de este hombre se suma a la de otros seis extranjeros vinculados a la presunta trama terrorista contra Venezuela.



Respecto a los españoles detenidos, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, aseveró que "estos dos son funcionarios del Centro de Inteligencia Española, así ellos digan que no son".



Sobre Wilbert Castañeda, el ministro Cabello dijo que forma parte del grupo Navy Seal y fue "entrenado en el ámbito específico de Latinoamérica".



También mencionó al ciudadano checo Jan Darmovzal, de quien dijo pertenece a una división de paracaidismo y es experto en artillería; a Belén Salas, alias «la Niña», de quien dijo está radicada en Colombia y tiene nexos políticos con Tomás Guanipa; al exdiputado Yorman Barillas, como uno de los operadores en Colombia que reservaba el hotel "Las Toninas" y otros servicios a los "mercenarios"; y a la jefa de Vente Venezuela en el estado Aragua, María Teresa Clavijo.



Respondió a los reclamos de la Unión Europea sobre la situación de Darmovzal: "Hoy parece que están preguntando dónde está su agente, ¿qué le han hecho a su agente? No, nosotros respetamos los derechos humanos y están en resguardo".