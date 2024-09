(VIDEO) Familiares de ocho adolescentes detenidos arbitrariamente tras las elecciones denuncian tortura

14-09-24.-Madres y hermanas de ocho menores de edad detenidos arbitrariamente durante la escalada de represión que se ejecutó contra sectores populares, tras las elecciones presidenciales, denunciaron este viernes que los adolescentes han sido torturados con descargas eléctricas, mecanismos de asfixia y golpes.

«Los niños dicen que en Zona Siete (Petare) les pasaban corriente», denunció Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años, detenido el pasado 2 de agosto.

«Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita» ─detalló Urbina─, consiste «en que le ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno».

Los ocho jóvenes se encuentran actualmente detenidos en la Entidad de Atención Ciudad Caracas, ubicada en El Cementerio, y son acusados de «incitación al odio», «terrorismo» y, en algunos casos, de «hurto calificado».

Terror en los barrios

Miguel Urbina, de 16 años Diomer Gómez, de 17 años

El anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales hecho por del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio estuvo marcado por un conjunto de irregularidades que desencadenó una ola de protestas populares que dejó más de 2.000 detenidos y al menos 25 muertos.

Cientos de allanamientos se registraron en sectores populares los días siguientes a los comicios electorales. La mayoría de las detenciones fueron arbitrarias y sin contar con una orden judicial.

En el caso de Miguel Urbina las torturas infligidas tenían como objetivo que aceptara grabar un video para admitir las acusaciones en su contra. El joven, de acuerdo al relato de su madre, se negó.

El menor de edad había permanecido en cama desde el día de las elecciones por una amigdalitis; presentaba fiebre y no salió de su casa hasta el día de su detención.

«Lastimosamente salio el 2 de agosto a las 8 de la mañana a comerse una chuchería y lo agarraron. Dos policías llegaron, tumbaron la chuchería que se estaba comiendo, le cayeron a golpes y se lo llevaron», detalló la madre.

Ese mismo día, pero en horas de la tarde, fue detenido Diomer Gómez, de 17 años. Unas pocas semanas antes se había graduado de bachiller.

#EnVivo | Dionexis García, hermana de Diomer Gerardo Gómez, de 17 años. "No existen pruebas, no tienen la debida defensa. Solo pueden tener defensores públicos, no pueden tener defensores privados y ellos también están atados de manos. No pueden hablar con ellos, no pueden venir… pic.twitter.com/R9I30X7gqH