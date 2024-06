Repotero gráfico Jesús Medina asegura que fue absuelto de los cargos imputados

#20Jun Tras un proceso arbitrario que duró más de 5 años, @jesusmedinae resultó hoy ABSUELTO de los cargos que le habían sido injustamente atribuidos. Felicitamos a nuestra abogada @stefmiglio del @ForoPenal por su constancia y dedicación. pic.twitter.com/409KHjVaX8 — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) June 20, 2024

21-06-24.-El reportero gráfico, Jesús Medina informó este jueves que fue absuelto de los cargos que le imputaron.La información la dio a conocer en sus redes sociales.Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal confirmó la noticia.«Tras un proceso arbitrario que duró más de 5 años, Jesús Medina resultó hoy absuelto de los cargos que le habían sido injustamente atribuidos», señaló en sus redes sociales.Jesús Medina envió un comunicado indicando, GANÉ el juicio contra el Estado Venezolano. Después de casi dos años de cárcel injustamente en la prisión militar de Ramo Verde «por ser supuestamente un peligro para la seguridad Nacional».En todo este tiempo, tuve que atravesar el siguiente proceso para demostrar mi inocencia:-01 Audiencia de presentación-14 Diferimientos para la audiencia preliminar -02 Diferimientos para apertura de juicio.-03 Interrupciones de juicio.-04 Aperturas de juicio.-33 Audiencias sin que vinieran funcionarios a declarar.-08 Audiencias dónde se evacuaron funcionarios.-231 presentaciones cada 8 días.– Prohibición de salida del AMC.– No me permitían sacar documento de identidad.– SUDEBAN no me permitía tener cuenta de Banco.– No me querían quitar la orden de aprehensión.– Mandaron a desaparecer mi nombre de algunos medios de comunicación y que no me dieran trabajo.En casi 6 años, me inventaron todo tipo de campañas falsas para desacreditarme al no tener como minimizar mi voz.Utilizaron hasta a compañeros de la prensa para desacreditarme.Me tuve que sacrificar al momento de mi captura para que no detuvieran a periodistas internacionales que se encontraban haciendo un trabajo en Venezuela y tuve que sacrificar mi libertad para que me llevarán a mi y no a ellos, ese día pude haberme escapado fácilmente.Tuve que amenazar a los funcionarios del Sebin con lanzarme a los rieles del metro si no me bajaban las armas.Recibí golpes y me robaron mis pertenencias, tuve que tragar humo del tubo de escape de una camioneta, mientras aceleraban y yo esposado y golpeado en el estacionamiento del SEBIN de plaza Venezuela.También la mayoría de mis excompañeros me dejó solo.A mi exnovia y a su compañera de trabajo se las llevaron detenidas días después para doblegarme a mi y tuve que callar.-Algunas personas me amenazaron con meterse con mi familia, si yo no le bajaba.Pero hoy junto a mi abogada Stefania Migliorini, los dos solos, nos enfrentamos al Estado venezolano y contra todo pronóstico hemos GANADO y hemos demostrado que ante la humillaciones y todo tipo de violaciones a los DDHH y ante los sometimientos al escarnio público, campañas de difamaciones falsas para desacreditarme que me hicieron por 6 años, ¡lo logramos! sin negociar y sin bajar cabeza, solo con la dignidad, la verdad y la justicia como armas.A los que creyeron en mi les estaré eternamente agradecido y cuenten conmigo de por vida y para los que NO creyeron y se prestaron para las campañas del régimen, que les sirva de lección de vida para antes de juzgar averigüen por ustedes mismos la verdad.Entre la libertad y la dignidad escogí la dignidad, está última no se negocia con nadie. ¡Que viva Venezuela libre! Informar NO es un delito, dijo Jesús Medina Ezaine.