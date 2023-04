CUTV y FNLCT: Es insuficiente libertad plena de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba. "La decisión no los declara inocentes"

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), recibieron con alegría y beneplácito la noticia de la libertad plena otorgada a los jóvenes ex gerentes de PDVSA Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, así como a los trabajadores Marcos Sabariego y Gil Mujica. En el caso específico de la libertad otorgada a Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, se pronunciaron en los siguientes términos:

1. La decisión judicial de conceder libertad plena a Alfredo y Aryenis, constituye una victoria parcial e insuficiente, pero victoria al fin, de todas las organizaciones e individualidades que reiteradamente nos pronunciamos exigiendo se les respetara el debido proceso, se les declarara inocentes y se les concediera libertad plena. Merece un especial reconocimiento el incansable activismo de las y los integrantes del Comité por la Libertad de Alfredo y Aryenis y del Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs; asimismo, valoramos la solidaridad de una serie de organizaciones sindicales clasistas y de movimientos populares, nacionales e internacionales, así como de partidos políticos revolucionarios de la clase obrera de diferentes países, particularmente partidos comunistas, que sin ambages fijaron posición en favor de ambos empleados de la industria petrolera venezolana y militantes revolucionarios.

2. Decimos que es una victoria insuficiente, porque la decisión no declara la inocencia, sino que otorga libertad plena debido a «extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la pena», medida que se otorga al haberse cumplido 3 años de los 5 de condena (casa por cárcel) que se les impuso al sentenciarlos culpables, sin pruebas, del delito de «divulgación o suministro de datos o información de la industria petrolera». Recordemos que Alfredo y Aryenis, previamente, habían consignado denuncias ante el Ministerio Público de graves hechos de corrupción en PDVSA, las que no fueron procesadas. Los jóvenes ex gerentes se habían convertido en un obstáculo para las mafias instaladas en la estatal petrolera, mafias que en los últimos días se han puesto al descubierto parcialmente, debido al reciente desfalco a PDVSA, ya imposible de ocultar por la cúpula PSUV-Gobierno.

3. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba no solo fueron apresados de manera ilegal y sin que existieran pruebas en su contra, sino que fueron sometidos a brutales torturas físicas y sicológicas (particularmente Chirinos) para obligarlos a admitir una acusación inverosímil «servir a la CIA estadounidense en contra del Estado venezolano»; pero además, fueron víctimas de injuria pública, ante los medios de comunicación (lesionando también a sus familiares), por parte del Fiscal General y el propio Presidente de la República. De tales injurias irresponsables se hicieron eco medios de comunicación internacionales y líderes políticos de otras naciones, señalando a Alfredo y Aryenis como «agentes infiltrados en PDVSA al servicio del gobierno de los Estados Unidos», cuando en realidad los jóvenes gerentes revolucionarios habían advertido sobre actuaciones delictivas que lesionaban el patrimonio de la empresa petrolera y los intereses nacionales.

4. Por tales razones, reivindicamos la inocencia de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes merecen además una disculpa pública y una reparación moral y material, por haber sido víctimas de las mafias petroleras y judiciales y por haber sido agraviados en su integridad desde altas esferas del poder estatal. La conducta cómplice de los altos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, en este y muchos otros casos de trabajadores y trabajadoras injustamente procesados y condenados, con violación de sus derechos humanos y procesales, evidencian la ausencia de imparcialidad y de honorabilidad de las autoridades del sistema de justicia venezolano, por lo que deberían renunciar a sus cargos, ser objeto de investigación y de ejemplarizantes sanciones.

5. Por todo lo anterior, exigimos exoneración de culpas y libertad plena para todas y todos las trabajadoras y trabajadores petroleros criminalizados por denunciar irregularidades administrativas, por luchar por sus derechos laborales o que han sido utilizados como chivos expiatorios por los burócratas corruptos y autoritarios.

6. El poder de las mafias en el Estado venezolano, utilizando herramientas judiciales, policiales, políticas y mediáticas para protegerse y destruir la vida de honestos trabajadores y trabajadoras, sin que exista para estos ni justicia ni reparación, nos lleva a plantear con mayor fuerza la necesidad de que la clase trabajadora se levante en lucha unitaria y con independencia contra el Estado burgués y su actual gobierno, que ha protegido a corruptos y aplica políticas neoliberales que descargan sobre el pueblo trabajador el fardo de la crisis y de las ilegales y criminales sanciones imperialistas.

¡Unidad, organización y lucha para vencer al Estado burgués!

¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!

Comité Ejecutivo de la CUTV

Coordinación General del FNLCT

