Convite: 50% de los adultos mayores que están recluidos en centros de atención en Venezuela están abandonados

03-03-23.-El director general de Convite, Luis Francisco Cabezas, precisó que muchas personas de la tercera edad «han tenido que abandonar sus protocolos farmacológicos porque no tienen la posibilidad de costear una simple pastilla».



Luis Francisco Cabezas, director general de Convite, expresó que el 50% de los adultos mayores que se encuentran recluidos en centros de atención en el país están abandonados.



Sostuvo que alrededor de 4.500.000 personas se encuentran «en franca condición de vulnerabilidad» no solo en salud, sino en alimentos.



Asimismo, comentó que muchas personas de la tercera edad «han tenido que abandonar sus protocolos farmacológicos porque no tienen la posibilidad de costear una simple pastilla» para la tensión.



Manifestó que hay empresas y organizaciones que apoyan a diversos ancianatos en la nación y hay personas mayores que dependen exclusivamente de esa ayuda.



Propuso en el Circuito Éxitos 99.9 FM que restaurantes en el país propicien algún programa para enviar a los ancianatos comidas que no hayan sido servidas o alimentos en buenas condiciones.

