(VIDEO) "El gobierno busca la estatización de las ONG’s", afirman activistas de DDHH

30-01-23.-Este lunes en Vladimir a la Carta estuvimos en compañía de Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y de Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien aseguró, “este proyecto de ley desnaturaliza el derecho a la asociación a tal punto que estatiza a las organizaciones, es tan intrusivo que impone objetivos, actividades y requisitos de tal naturaleza que le hace imposible a las ONG cumplir con todo.”Por su lado, sobre la aprobación de el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional (AN) que busca “regular” el financiamiento y funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Roa expresó que “ya se aprobó en primera discusión esta ley que pretende regular toda la función de las ONG, estamos muy preocupados en cómo se está planteado este proyecto de ley.”Precisó que, “ los puntos que más nos preocupan sobre el nuevo proyecto de ley es la imprecisión en cuanto a los conceptos que esta ley se refiere, los conceptos jurídicos y las limitaciones como lo es el derecho a la asociación.”“Al final lo que quieren es tener el control sobre el financiamiento internacional, que debo decir que el relator de libertad de asociación ha señalado que es un derecho a las organizaciones tener acceso a los financiamientos internacionales,” añadió Alí Daniels.Roa consideró a su juicio que, “las ONG han asumido unas posiciones que han generado alguna incomodidad en parte de las autoridades, esta propuesta de ley coincide con un momento donde se plantea un escenario electoral, donde la oposición demanda algún tipo de financiamiento.”“Si vemos la narrativa del señor Diosdado Cabello es muy enfocado hacia los partidos políticos, el financiamiento que pueden obtener por vía de las diferentes ONG, esta motivación ante esta propuesta de ley coincide con esta movida electoral,” insistió.Daniels por su parte considera que, “la libertad de asociación se origina con el simple consentimiento de quienes dicen vamos a organizarnos, eso depende de ellos y no del Estado.”Roa asegura que, “el tema de las ONG no es un caso que afecta exclusivamente a sus integrantes, de alguna u otra manera va a afectar a los ciudadanos, por ejemplo todo lo relacionado con salud, educación.”Ante esto Daniels agregó, “se de una organización que se encarga de luchar contra enfermedades oncológicas, la cual recibió donaciones de una empresa que produce vehículos, y esta fue objeto de una inspección por parte del Seniat. Por hacer una donación te inspeccionan y castigan.”En relación a la visita del Alto Comisionado en el país, Medina Roa expresó, “¿Qué va a pasar luego de la visita del Alto Comisionado en Venezuela? Lo veremos en los próximos días. Su visita podríamos catalogarla como positiva. “Informó que, “nosotros manejamos la información de 299 presos políticos en Venezuela, entre 150-160 son militares. La realidad de los presos políticos es algo incuestionable, diferentes organismos internacionales y nacionales han reconocido distancia de presos políticos. Al igual de los cientos de casos de torturas que han sido denunciados.”Sobre el caso de Miguel Rodríguez Torres, Ex ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Daniels opinó, “este caso lo que muestra es el tema de la impunidad en crímenes de lesa humanidad siguen vigentes en el país, esta persona nunca fue juzgado por los crímenes los cuales debió haber sido juzgada.”*Vea la entrevista completa aquí: