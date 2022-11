Codhez: En casi un tercio de los hogares zulianos no se desayuna

Casi un tercio de los hogares zulianos no se desayuna Credito: María Alejandra Sánchez / Codhez

Credito: María Alejandra Sánchez / Codhez

29-11-22.-En el 30,8% de los hogares encuestados en el Zulia no se desayuna mientras que la mayoría de las personas que sí lo hace, combina arepa, mantequilla y queso.



Así lo reveló la sexta encuesta del informe Seguridad Alimentaria en el Zulia elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).



La encuesta sobre seguridad alimentaria se realizó entre los días 29 de julio y 11 de agosto de 2022 en cinco municipios del estado Zulia de mayor población, los cuales son: Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas.



Para abordar los resultados de la investigación, Radio Fe y Alegría Noticias en De Primera Mano conversó con Loiralith Chirinos, coordinadora de Documentación de Codhez, este martes 29 de noviembre.



La coordinadora expresó que lo que más le llamó la atención es que aunque ha habido un incremento a los ingresos que perciben la familia en el Zulia, muchos hogares no están alimentándose correctamente.



“Hemos visto una disminución en cuanto a la cantidad de dinero que las familias destinan para los alimentos”, dijo comparando estos resultados con los obtenidos en marzo y octubre de 2021.



¿Por qué no desayunan?



Los zulianos están sufriendo una inestabilidad económica por salarios que se desmoronan cada día con la inflación.



Recientemente, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) indicó que una familia requiere 31 salarios mínimos para comer o adquirir la Canasta Alimentaria Familiar.



“Un miembro de una familia requiere 100 dólares para poder cubrir gastos de alimentación y 100 dólares adicionales para cubrir gastos de transporte y artículos personales de aseo y del hogar. Una persona que vive en Caracas puede gastar, por lo menos, 50 dólares para poder transportarse para trabajar en la ciudad. Eso solamente para cubrir el transporte”, manifestó el director del Cendas-FVM, Óscar Meza, el 23 de noviembre.



En efecto, 42,5% de las personas entrevistadas por Codhez afirmó que factores como inflación, salarios bajos, bloqueo económico, falta de efectivo, desempleo, crisis económica e insuficiencia de dinero les afectan gravemente en sus entornos familiares.



Tres de cada 10 entrevistados (29,5%) señaló que la deficiente prestación de los servicios públicos también genera malestar, en especial la falta de agua potable en los hogares y la crisis de energía eléctrica.



Desigualdad



Con estas circunstancias, los zulianos se tienen que debatir entre comer bien, no tener acceso a servicios básicos o tener que caminar para no gastar en transporte público; hasta piensan entre dejar de estudiar o enviar a los niños al colegio.



Incluso, Codhez reconoció que existe una brecha de desigualdad en los hogares zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos.



“Verificamos que todavía siguen siendo ingresos insuficientes e irrisorios si los comparamos con los altos costos de los bienes y servicios en el país y particularmente en el estado Zulia”, apuntó Chirinos.



“El impacto de los precios sigue siendo negativo en los hogares, lo que trae como consecuencia que exista poca variedad dietética y una baja frecuencia de consumo de alimentos sanos y nutritivos, dado que no se cuenta con suficientes ingresos para poder adquirir una buena cantidad y calidad de alimentos”, agregó.



¿Qué comen los zulianos?



Según detalló la coordinadora, los zulianos se están alimentando con cereales, plátanos y tubérculos. Harinas y papas, sobre todo, son los alimentos de mayor consumo semanal entre las familias. También hay un alto consumo de granos, vegetales, aceites y grasas como mantequilla y margarina.



“Casi el 50% de los hombres adultos en los hogares se alimentan dos veces al día. Casi con la misma tendencia ocurre con las mujeres adultas. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, los padres hacen un esfuerzo sobrehumano para que ellos puedan alimentarse tres veces al día (95%)”, afirmó.



“Hay un alto consumo de calorías vacías, un bajo consumo de proteínas de origen animal y un consumo moderado de carnes, huevos y mariscos”, afirmó.



El consumo del huevo es el más común porque es económicamente más accesible, mientras que la carne es el alimento más “sacrificado”.



La organización Codhez afirmó que la crisis que por años se ha documentado persiste en la región zuliana.



“Son diversos los factores que incrementan las precarias condiciones de vida de las personas, entre otros, limitaciones en el acceso a los servicios básicos, bajo poder adquisitivo, ausencia de protección y apoyo gubernamental, falta de acceso a medios de vida dignos, restricciones a la educación, inseguridad alimentaria”, refiere la organización.



De hecho, la crisis es ventilada por algunos familiares fuera del país que envían dinero a Venezuela.



El estudio reveló que 62,5% de los hogares en la región zuliana reciben ayuda de familiares emigrantes. Además que 99,2% gasta toda la ayuda económica en comprar comida.



No todas las familias reciben dinero de afuera. Para esos hogares es aún más complicado buscar alternativas para sobrevivir.



Por último, Chirinos mencionó que Codhez también ha estado documentando la alimentación en la Guajira y se ha corroborado que los niños, niñas y adolescentes y también mujeres embarazadas, presentan cuadros de desnutrición.



Más revelaciones de la encuesta



8 de cada 10 zulianos calificó su situación económica de mala a muy mala. Es decir, empeora con el tiempo.

7 de cada 10 hogares reportó gastar mensualmente entre 21 y 100 dólares en la compra de alimentos.

6 de cada 10 hogares recibe ayuda de familiares migrantes y el 99,2 % la destina para adquirir alimentos.

3 de cada 10 zulianos señaló que la deficiente prestación de los servicios públicos también les genera malestar.

Un tercio (33,4 %) de los hogares consultados reportó ingresos mensuales entre 51 y 100 dólares.

25,2 % de los hogares consultados reportó ingresos mensuales entre 101 y 150 dólares.

Solamente el 0,10% de los hogares consultados reportó ingresos mensuales de más de 251 dólares.

Presentación del informe Seguridad alimentaria en el Zulia (Agosto 2022)

Esta nota ha sido leída aproximadamente 470 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/codhez-en-casi-un-tercio-de-hogares-zulianos-no-se-desayuna/)